CHP'li Karaca, Kız Çocuklarının Şüpheli Ölümleriyle İlgili Meclis Araştırması Açılmasını İstedi

07.04.2026 17:57  Güncelleme: 18:55
CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanması sürecinde şikayette bulunan 16 yaşındaki T.T.’nin trafik kazasında hayatını kaybetmesi olmak üzere kız çocukları ve kadınların intiharları ile şüpheli ölümlere ilişkin Meclis araştırması açılmasını istedi.  Karaca, "Görele’de yaşananlar, çocuk koruma mekanizmalarının ne kadar etkili işlediği sorusunu bütün çıplaklığıyla önümüze koymuştur" ifadelerini kullandı.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanması sürecinde şikayette bulunan 16 yaşındaki T.T.'nin trafik kazasında hayatını kaybetmesini araştırma önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Biçer Karaca, başta Görele'de yaşanan olay olmak üzere, kız çocukları ve kadınların intiharları ile şüpheli ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 26 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

Görele'de yaşananların yalnızca bir ceza dosyasından ibaret kalmadığı, risk altındaki bir çocuğun korunup korunamadığı, mağdur güvenliğinin sağlanıp sağlanamadığı, sosyal hizmet mekanizmalarının yeterli işletilip işletilmediği ve olaylar arasındaki bağlantıların ne ölçüde araştırıldığı sorularını da gündeme taşıdığı belirtilen Karaca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kağıt üzerinde işleyen süreç ile gerçekte korunan hayat aynı şey değildir. Görele'de yaşananlar, çocuk koruma mekanizmalarının ne kadar etkili işlediği sorusunu bütün çıplaklığıyla önümüze koymuştur. Kadınlar yalnızca öldürülmüyor; bir bölümü de şüpheli ölüm başlığı altında belirsizliğe terk ediliyor. İntihar deniliyor, kaza deniliyor, düşme deniliyor ama gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin kuşku dinmiyor. İşte bu yüzden mesele yalnızca adli değil, siyasal ve toplumsal bir meseledir."

TÜİK verilerine dayanılarak yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'nın 10 Eylül 2025 tarihli bilgilendirme notuna da yer verilen önergede, Türkiye'de 2024 yılında 4 bin 460 kişinin yaşamına son verdiği, yaş gruplarına göre intihar vakalarının en yoğun olduğu aralıkların yüzde 13,7 ile 25–29 yaş, yüzde 13,1 ile 20–24 yaş ve yüzde 12,4 ile 30–34 yaş grupları olduğu; kız çocukları ve kadınlar arasında en yüksek payın ise yüzde 16,2 ile 15–19 yaş grubunda görüldüğü belirtildi.

Biçer Karaca, bu verilerin özellikle kız çocukları ve genç kadınlar bakımından ağır bir kırılganlık hattına işaret ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kız çocukları açısından yalnızca sonuçları değil, o sonuçlara götüren şiddet, baskı, istismar, ihmal ve korumasızlık düzenini de konuşmak zorundayız. Türkiye'de kız çocukları ve kadınların intiharları ile şüpheli ölümleri artık parçalı ve dağınık biçimde değil; yaşam hakkı, toplumsal cinsiyet eşitliği, kurumsal sorumluluk ve kamusal denetim ekseninde bütüncül biçimde ele alınmalıdır. Meclis Araştırması açılması, yalnızca geçmişte yaşananları anlamak için değil; benzer ölümlerin tekrarını önlemek, kadınların ve çocukların yaşam hakkını gerçek anlamda güvence altına almak ve toplumun ağır yara alan adalet duygusunu onarmak için zorunludur."

Kaynak: ANKA

