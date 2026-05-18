CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu'dan Ak Parti'ye Sokak Çağrısı: Cesaretleri Varsa Sokağın Sesini Duysunlar

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İzmir'de işçi sendikalarını ziyaret etti.Ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada AK Partili isimlere çağrıda bulunan Karasu, "CHP'nin tüm yöneticileri sokakta. Buyursunlar gelsinler, onlar da sokağa çıksınlar. Çıkabilecek yüzleri varsa, konuşabilecek cesaretleri varsa, sokağın sesini duysunlar" dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği ve KESK'i ziyaret ederek sendika temsilcileriyle temaslarda bulunan Karasu'ya CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç eşlik etti.

GÜÇ: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

İl Başkanı Güç açıklamasında "Bugün hem geleceğe dair neler yapacağımızı, birlikte mücadelemize nasıl katkı sunacağımızla alakalı ziyaretler yaptık. Hem genel merkezde hem de yerelde neler yapacağımızla ilgili istişarelerde bulunduk. Bizim mücadelemiz kendimiz için değil, halkımız için verilen bir mücadele. Bu mücadeleye, kavga devam edeceğiz" dedi.

KARASU: SENİKAL YAPI GÜÇLÜ OLURSA DEMOKRASİ GÜÇLENİR

Sendikaların demokrasinin gereği olduğunu belirten Karasu, "Biz sendikaları demokrasinin olmazsa olmaz örgütleri olarak görüyoruz. Türkiye'de sendikal örgütlenme, örgütlü yapı ne kadar güçlü olursa demokrasinin de o kadar güçleneceğine inanıyoruz. İzmir de bu açıdan önemli bir şehir. Hem yerel yönetimlerimizde hem özel sektörde sendikaların İzmir'de ciddi bir ağırlığı var. Hem yerel yönetimlerde yaşanılan sorunları konuştuk, sorunlarımızı konuştuk" ifadeleri kullandı.

MALİ BASKILARA TEPKİ

CHP'li belediyeler üzerindeki mali baskılara dikkat çeken Karasu, şunları söyledi:

"Yerel yöneticilerimize karşı uygulanan baskının zaten sendikalarımız farkındalar, çalışanlarımız farkında. Biz burada İzmir'e hizmet noktasında emekçi kardeşlerimizle, sendikalarımızla, yöneticilerimizle birlikte İzmir'i daha ileriye nasıl taşırız, onun kavgasını, onun mücadelesini veriyoruz. Özellikle İzmir üzerinden CHP'ye algı yaratmaya çalışan AKP iktidarına da aslında en iyi cevabı sendikalar veriyor. Sendikalar;Türkiye ekonomisinin nereye gittiğini, insanlarımızın nasıl açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum edildiğini, emeklinin 20 bin liraya, asgari ücretlinin 28 bin liraya, açlık sınırının altındaki rakamlara nasıl mahkum edildiğini gayet iyi biliyorlar."

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Bizim amacımız çalışan tüm arkadaşlarımızın, emekçilerimizin yoksulluk sınırının üzerinde bir maaşa ulaşabilmesi, yoksulluk sınırının altında maaş alanlardan vergi kesintilerinin olmaması. Ama bugün yerel yönetimlerimize yapılan saldırılar, baskılar, yerel yönetimlerin gelirlerinde uğratılan kesintiler, yerel yönetimlerimizin belli noktalarda sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor. Bunları sendikalarımız gayet anlayışla karşılıyor. Emekçi kardeşlerimiz hizmet etmeye devam ediyorlar. Ama CHP iktidarında vermiş olduğumuz sözlerin hepsini bir bir yerine getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

"EMEKÇİLERİ DÜŞÜRDÜĞÜ HALİN HESABINI VERSİN"

Karasu, AK Partili siyasetçilere "sokağa çıkma" çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP olarak Kurban Bayramı'nda da özellikle emeklilerimize verilen bayram ikramiyesinin en az bir asgari ücret düzeyinde çıkması gerektiğini ifade etmiştik. 4 bin lira bayram ikramiyesiyle artık emekli sadece 3 kilo et alabilmektedir. İlk bayram ikramiyesi verilmeye başlandığında bin liraydı. O zaman Diyanet'in açıklamış olduğu kurban kesim ücreti 850 liraydı. Yani emeklimiz o gün hem kurbanını alabiliyor hem de kalan parasıyla sorunlarını çözebiliyor, harçlık verebiliyordu. Bugün gelinen noktada Diyanet'in açıkladığı rakam 17 bin 800 lira açıklanırken ne yazık ki emekli sadece 3 kilo kıyma alabilmektedir. Öncelikle AKP iktidarı emekliyi, ezilenleri, emekçileri ne hale düşürdüğünün hesabını versin. Bu ülkenin kaynaklarını nasıl faiz lobilerine, nasıl üç beş tane müteahhide aktardığının hesabını versin."

SOKAĞA ÇAĞRI

CHP'li belediyeler üzerinden, genel başkanımız üzerinden, yöneticilerimiz üzerinden yönetmek istedikleri algılardan vazgeçsinler. Türkiye'nin gerçek gündemine dönsünler. İş insanları batıyor, fabrikalar kapanıyor, binlerce insan işsiz kalıyor. Madenlerde grev var, fabrikalarda grev var, sokaklarda isyan var. Kulağını tıkayan iktidar, hiçbir çözüm üretmeyen iktidar, sanal gündemleriyle Türkiye kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. CHP'nin tüm yöneticileri sokakta. Buyursunlar gelsinler, onlar da sokağa çıksınlar. Çıkabilecek yüzleri varsa, konuşabilecek cesaretleri varsa, sokağın sesini duysunlar."