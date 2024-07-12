CHP'li Karasu: Dolu afetinden zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilmeli - Son Dakika
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CHP'li Karasu: Dolu afetinden zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilmeli

CHP\'li Karasu: Dolu afetinden zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas'ın Ulaş, Kangal, Yıldızeli ve Altınyayla ilçelerinde meydana gelen dolu afetinden zarar gören çiftçilerin veraset sorunundan kaynaklı TARSİM yaptıramadıklarını belirterek, çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi. Karasu, çiftçilerin borçlarını ödeyemeyeceğini ve tarlalarını bir daha ekebilecek durumda olamayacaklarını ifade etti.

12.07.2024 18:49
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaş, Kangal, Yıldızeli ve Altınyayla ilçelerinde meydana gelen dolu afetinden zarar gören çiftçilerin veraset sorunundan kaynaklı TARSİM yaptıramadıklarına değinerek "Çiftçilerimizin mağduriyetleri giderilmediği takdirde, bankalara olan borçlarını ödeyemeyecek. Bir daha tarlasını ekme şansı kalmayacak" dedi.

Karasu, Sivas'ın Ulaş, Kangal, Yıldızeli ve Altınyayla ilçelerinde meydana gelen dolu afetinden zarar gören çiftçilerin veraset sorunundan kaynaklı TARSİM yaptıramadıklarını belirtti ve TARSİM olup olmadığına bakılmaksızın tüm çiftçilerin zararlarının karşılanmasını istedi.

Sadece Ulaş ilçesinde 6 bin dönüm ekili arazinin zarar gördüğünü ve ürününün kullanılamaz duruma geldiğini ifade eden Karasu, "Önce AKP'nin buğday üreticisine vermiş olduğu zam çiftçilerimizi hayal kırıklığına uğrattı, şimdi de dolu yağışıyla birlikte çiftçilerimiz borçlarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Çiftçimizin mağduriyeti giderilmediği takdirde çiftçimizin tarlasını bir daha ekebilmesi imkansız gözüküyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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