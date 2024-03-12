CHP\'li Karasu, Sivas\'taki Uçak Seferlerinin Azlığına İlişkin Soru Sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ta uçak seferlerinin az olduğuna işaret ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Sivas'ta önemli mağduriyetler yaşatıyor. Talepler havayolu firmalarına iletilmiş olmasına karşın yıllardır karşılanmıyor. Havayolu işletmelerinin Sivaslıların talebini yerine getirmeleri için ne yapıyorsun?" sorusunu yöneltti.
Karasu, yaptığı açıklamada, Sivas'taki Nuri Demirağ Havalimanı'nda seferlerin az olduğunu, konuyu yazılı soru önergesiyle Meclis'e taşıdığını ifade etti. Karasu, yazılı soru önergesine Bakan Uraloğlu'nun "Hava meydanlarına uçuş başlatılması, ilave hat konulması, uçuş saatlerinin değiştirilmesi, aktarmalı/aktarmasız uçuş ile seferin icra edilmesi vb. hususlar; havayolu işletmelerinin kendi uhdelerinde olup, havayolları, filo yapıları, filo müsaitliği, slot saatleri ve filolarında bulunan hava araçlarının bağlantıları çerçevesinde uçuş saatlerini kendileri belirleyerek talepte bulunmaktadır. Uçuş başvurusu olması halinde başvurular ilgili mevzuat kapsamında Bakanlığımızca değerlendirilmeye alınmaktadır." yanıtını verdiğini aktardı.
"BAKAN HAVAYOLU İŞLETMELERİNİ ADRES GÖSTERİYOR"
Sivas'ın, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin kesiştiği noktada yer aldığına, yüzölçümüyle ülkenin ikinci büyük kenti olduğuna işaret eden Karasu, kış mevsiminin ağır yaşandığı Sivas'ta vatandaşların Ankara dışında sadece karayoluna mahkum kaldığını, yaz aylarında gurbetçiler dahil olmak üzere kente gelenlerin karayolunu kullanmak zorunda kaldıklarını anlattı. Karasu, şunları kaydetti:
"Bütün bunlar Sivas'ta önemli mağduriyetler yaşatıyor. Daha önce bu konuyu ısrarla gündeme getirdim, Meclis gündemine de taşıdım. Sivas'taki sanayiciler, iş insanları, esnaflar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşımız, yani toplumun tüm kesimleri bu talebi defalarca dile getirdi ama bu haklı talep bir türlü karşılanamadı. Hemşerilerimiz, hepimiz bu konuyu çok önemsiyoruz. Talepler, havayolu firmalarına iletilmiş olmasına karşın bu ortak talep yıllardır karşılanmıyor. Bakan, biz Sivaslılara havayolu işletmelerini adres gösteriyor. Biz onları biliyoruz da sen onları teşvik için, Sivaslıların talebini yerine getirmeleri için ne yapıyorsun? Bize onun yanıtını ver."
Son Dakika › Güncel › CHP'li Karasu, Sivas'taki Uçak Seferlerinin Azlığına İlişkin Soru Sordu - Son Dakika
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