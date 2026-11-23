(VAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Van'ın Edremit ilçesinde çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki Harun Sarıbulak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Van'da son 8 ayda 10'dan fazla gencin inşaatlarda yaşamını yitirdiğini belirten Kaya, "İnşaat ölümleri Van'ın kaderi olamaz. Bu inşaat kazaları bitsin, bu ölümler dursun" dedi.

Kaya, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, bölge il başkanları ve beraberindeki heyetle birlikte, önceki gün çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki Harun Sarıbulak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Kaya, Van'da son dönemde yaşanan işçi ölümlerine dikkati çekerek, işsizlik ve yoksulluğun gençleri güvencesiz çalışma koşullarına ittiğini söyledi.

"İNŞAAT ÖLÜMLERİ VAN'IN KADERİ OLAMAZ"

Kaya, şöyle konuştu:

"3 gündür Van'dayız. Van'da acıları yaşadık, taziyelere katıldık. 8 ayda 10 kişiden fazla genç insan inşaatta hayatını kaybetmiş. Peki neden inşaatta insanlar hayatını kaybeder? İşsizlik had safhada, yoksulluk had safhada. İnsanlar çalışırken inşaat şirketleri iş güvenliği kurallarına uymuyor. Vatandaşa, 'İş güvenliği kurallarına uymayan yerde çalışmasın' diyebilirsiniz. Peki, nerede çalışacak?

İnşaat ölümleri Van'ın kaderi olamaz. Hayatını kaybeden genç kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yetkililere de çağrı yapıyorum; yeter artık. Bu inşaat kazaları bitsin, bu ölümler dursun."

"ESNAF SİFTAH EDEMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Van'daki ekonomik sorunlara ve esnafın yaşadığı sıkıntılara da değinen Kaya, İran'dan kente gelen ziyaretçi sayısının azaldığını söyledi. Esnaf ziyaretlerinde iş yapamamaktan yakınıldığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Van bir sınır kapısı. Van esnafını gezdim. Esnaf, 'Biz siftah edemiyoruz' diyor. İran'dan geçen yıl gelenlerin sayısı 1 milyonu aşkındı. Fakat bu sene gelen insan sayısı 580-600 bin civarında. Alışveriş yapamıyorlar."

Gençlerin iş bulma ve barınma konusunda yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Kaya, büyükşehirlere göç etmek isteyen gençlerin gittikleri yerlerde de barınma sorunu yaşadığını belirtti.

ÖĞRETMENLERİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Öğretmenler Günü öncesinde Van'da öğretmenlerin sorunlarını da dinlediğini belirten Kaya, "Atanmayan, ücretli ve çalışan öğretmenlerin sorunlarına Van'da bir kez daha tanıklık ettim. Van halkı asla yalnız kalmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız" dedi.

Konuşmasının sonunda barış, demokrasi ve kayyum uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, Van halkının iradesine sahip çıkılması çağrısı yaptı.