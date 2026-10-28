CHP'li Kaya, Zonguldak'ta emeklilere 'yoksulluğa mahkûm olmak değildir' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP'li Kaya, Zonguldak'ta emeklilere 'yoksulluğa mahkûm olmak değildir' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li Kaya, Zonguldak\'ta emeklilere \'yoksulluğa mahkûm olmak değildir\' dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li Kaya, Zonguldak\'ta emeklilere \'yoksulluğa mahkûm olmak değildir\' dedi
Haber Videosu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Tüm Emekliler Sendikası Zonguldak Şubesine ziyarette bulunarak emeklilerin sorunları ve taleplerini dinledi. Kaya, emeklilerin haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını söyleyerek 'Emekli olmak yoksulluğa mahkûm olmak değildir' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Zonguldak İl Başkanı Olcay Can ile birlikte Tüm Emekliler Sendikası Zonguldak Şubesi'ni ziyaret etti. Kaya, "Emekli olmak yoksulluğa mahküm olmak değildir" dedi.

CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Zonguldak İl Başkanı Olcay Can ile birlikte Tüm Emekliler Sendikası Zonguldak Şubesi'ni ziyaret ederek, emeklilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini dinledi.

Kaya, ziyarete ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Emeklilerimiz, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilerin hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için verdiği mücadeleyi takdirle takip ettiklerini ifade ettiler. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerimizin insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine kavuşmaları, sağlık ve sosyal haklarının güçlendirilmesi için çözüm önerilerimizi ve politikalarımızı paylaştık. Emekli olmak yoksulluğa mahküm olmak değildir.

Bu ülkenin fabrikalarını kuran, madenlerinde çalışan, tarlalarında üreten, çocuklarını yetiştiren emeklilerimiz, ömürlerinin sonbaharında geçim derdiyle değil, huzur ve güven içinde yaşamalıdır. Zonguldak'ın kömürünü çıkaran eller, bugün ekmeğe muhtaç bırakılamaz! Emeklilerimizin haklı mücadelesinde dün olduğu gibi bugün de yanlarındayız."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiYıldırım KayaZonguldakPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o... Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi, 3 günlük milli yas ilan edildi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi, 3 günlük milli yas ilan edildi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
17:00
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 18:28:01. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Kaya, Zonguldak'ta emeklilere 'yoksulluğa mahkûm olmak değildir' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android