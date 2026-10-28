CHP\'li Kaya, Zonguldak\'ta emeklilere \'yoksulluğa mahkûm olmak değildir\' dedi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Zonguldak İl Başkanı Olcay Can ile birlikte Tüm Emekliler Sendikası Zonguldak Şubesi'ni ziyaret etti. Kaya, "Emekli olmak yoksulluğa mahküm olmak değildir" dedi.

CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Zonguldak İl Başkanı Olcay Can ile birlikte Tüm Emekliler Sendikası Zonguldak Şubesi'ni ziyaret ederek, emeklilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini dinledi.

Kaya, ziyarete ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Emeklilerimiz, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilerin hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için verdiği mücadeleyi takdirle takip ettiklerini ifade ettiler. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerimizin insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine kavuşmaları, sağlık ve sosyal haklarının güçlendirilmesi için çözüm önerilerimizi ve politikalarımızı paylaştık. Emekli olmak yoksulluğa mahküm olmak değildir.

Bu ülkenin fabrikalarını kuran, madenlerinde çalışan, tarlalarında üreten, çocuklarını yetiştiren emeklilerimiz, ömürlerinin sonbaharında geçim derdiyle değil, huzur ve güven içinde yaşamalıdır. Zonguldak'ın kömürünü çıkaran eller, bugün ekmeğe muhtaç bırakılamaz! Emeklilerimizin haklı mücadelesinde dün olduğu gibi bugün de yanlarındayız."