CHP'li Kılıç, gazi ve şehit yakınlarının haklarını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Kılıç, gazi ve şehit yakınlarının haklarını Meclis gündemine taşıdı

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CHP\'li Kılıç, gazi ve şehit yakınlarının haklarını Meclis gündemine taşıdı
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CHP\'li Kılıç, gazi ve şehit yakınlarının haklarını Meclis gündemine taşıdı
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CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, şehit aileleri ve gazilerin hakları için çıkarılan 7594 sayılı kanundaki eksikliklere dikkati çekerek, TBMM Başkanlığı'na, Milli Savunma Bakanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi. Anayasa'nın eşitlik ilkesini hatırlatan Kılıç, "Askerlik görevini ya da mesleğini yerine getirirken yaralanıp vazife malulü olan insanlarımız ve şehit yakınlarımız hala aynı haklara erişemiyor. Aynı fedakarlığa farklı muameleyle karşılaşıyorlar" dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, şehit aileleri ve gazilerin hakları için çıkarılan 7594 sayılı kanundaki eksikliklere dikkati çekerek, TBMM Başkanlığı'na, Milli Savunma Bakanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi. Anayasa'nın eşitlik ilkesini hatırlatan Kılıç, "Askerlik görevini ya da mesleğini yerine getirirken yaralanıp vazife malulü olan insanlarımız ve şehit yakınlarımız hala aynı haklara erişemiyor. Aynı fedakarlığa farklı muameleyle karşılaşıyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, vazife malulleri ile şehit yakınlarının sosyal haklara erişiminde yaşanan farklılıkları Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı'na, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi veren Kılıç, "Bakanlardan somut cevap ve çözüm takvimi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıç, 18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 7594 sayılı kanunla şehit aileleri ve gazilere yeni haklar tanındığını hatırlatarak, düzenlemenin vazife malulleri ve şehit yakınlarının yaşadığı hak farklılıklarını bütünüyle gidermediğini savundu. Kanunu desteklediklerini ancak yeni hakların tanınmasına, çözüm bekleyen sorunların takip edilmesine engel olmadığını vurgulayan Kılıç, "Askerlik görevini ya da mesleğini yerine getirirken yaralanıp vazife malulü olan insanlarımız ve şehit yakınlarımız hala aynı haklara erişemiyor. Aynı fedakarlığa farklı muameleyle karşılaşıyorlar. Bir gazimize sağlanan her hak kıymetlidir. Hakkı eksik kalan herkesin de yanında duracağız" diye konuştu.

KILIÇ'TAN EŞİTLİK İLKESİ HATIRLATMASI

Anayasa'nın 10'uncu ve 61'inci maddelerine işaret eden Kılıç, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak özel tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağını kaydetti. Devletin bu kişileri korumak ve kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlamakla yükümlü olduğunu belirten Kılıç, "Anayasa'nın 61'inci maddesi devlete açık bir görev veriyor. Bu sorumluluğun insanların günlük hayatında karşılığı olması gerekiyor. Hastanede tedaviye ulaşırken, ihtiyaç duyduğu protezi veya ortezi temin ederken vatandaşımız ne yaşıyor? Anayasa'nın yüklediği görev ne kadar yerine getiriliyor? Bakanların bunları açıklamasını istiyoruz" dedi.

Önergelerinde özel sağlık kuruluşlarından yararlanma, protez ve ortez temini ile bunların giderlerinin karşılanması bakımından malul sayılmayan gaziler ile vazife malulleri arasında uygulama farklılıkları bulunup bulunmadığını soran Kılıç, farklılık varsa hangi mevzuat hükümlerine dayandığının ve giderilmesi için bir çalışma yürütülüp yürütülmediğinin açıklanmasını istedi. Vazife malulü askeri personele düzenlenen kimlik ve ücretsiz seyahat kartlarında "gazi" ibaresinin kullanılmasına ilişkin ölçütleri de gündeme getiren Kılıç, "Bu ülke için canını ortaya koyup yaralanan bir insanın kartında 'gazi' yazmıyorsa, bunun gerekçesini hepimizin sorması gerekir" ifadesini kullandı.

Kılıç, önergelerinde ayrıca görev sırasında hayatını kaybeden erbaş, er ve rütbeli personelin dul ve yetimleri ile diğer hak sahiplerinin sosyal haklara erişimindeki farklılıklar ve bunların giderilmesine yönelik çalışmaları sordu.

İlgili bakanlıklar ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yürütülen çalışmaların kapsamının, hangi aşamada olduğunun ve tamamlanma takviminin açıklanmasını isteyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu insanların fedakarlığını törenlerde hatırlayıp, haklarını ararken onları yalnız bırakamayız. Bakanlardan somut cevap ve çözüm takvimi bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem verilecek cevapların hem de sorunların giderilmesi için atılacak adımların takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA
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