CHP'li Kılıç, Mersin'deki belediye başkanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Kılıç, Mersin'deki belediye başkanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi

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CHP\'li Kılıç, Mersin\'deki belediye başkanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi
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CHP'li Sevda Erdan Kılıç, Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kılıç, gündemin değiştirilebileceğini ancak milyarların hesabının, çifte standardın ve adalet talebinin ortadan kaldırılamayacağını söyledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başanvekili Sevda Erdan Kılıç, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediye Başkanlarının gözaltına alınmasına, "Gündemi değiştirebilirsiniz. Ama milyarların hesabını, yaşanan çifte standardı ve adalet talebini ortadan kaldıramazsınız" diyerek tepki gösterdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fon skandalında milyarlarca liranın hesabı hala ortadayken, iktidarın gündemi yine muhalif belediye başkanları. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediye Başkanlarının sabah baskınlarıyla gözaltına alınması, hukukta çifte standardı bir kez daha gözler önüne sermiştir. İktidara yakın olunca görmeyen, duymayan; muhalif olunca sabahın köründe kapıya dayanan bir hukuk düzeni adalet üretemez.

"İKTİDARA BAŞKA, MUHALEFETE BAŞKA HUKUK OLMAZ"

Bir tarafta milyarlarca liralık fon skandalının üzeri örtülmeye çalışılıyor, diğer tarafta muhalefet belediyeleri üzerinden yeni bir gündem kuruluyor. İktidara başka, muhalefete başka hukuk olmaz. Gündemi değiştirebilirsiniz. Ama milyarların hesabını, yaşanan çifte standardı ve adalet talebini ortadan kaldıramazsınız. Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla baskı değil; herkese eşit işleyen hukuk ve gerçek adalettir."

Kaynak: ANKA
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