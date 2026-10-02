CHP'li Kılıç, Mersin'deki operasyonda pijamalı kadın görüntüsüne tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Kılıç, Mersin'deki operasyonda pijamalı kadın görüntüsüne tepki gösterdi

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CHP\'li Kılıç, Mersin\'deki operasyonda pijamalı kadın görüntüsüne tepki gösterdi
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CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Mersin'de belediye operasyonunda kaydedilen bir kadının pijamalı görüntüsünün servis edilmesine tepki gösterdi. Kılıç, görüntülerin kimin talimatıyla servis edildiğinin araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini istedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, dün Mersin'de belediyelere yönelik operasyonlarda kaydedilen bir kadının pijamalı görüntüsünün servis edilmesine tepki gösterdi. Kılıç, "Bir kadının mahremiyetini siyasi gösterinize malzeme yapacak kadar mı gözünüz döndü? Bu görüntülerin kim tarafından, kimin talimatıyla servis edildiği araştırılmalı, sorumlular hesap vermelidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Mersin'de belediye başkanlarının gözaltına alındığı operasyonlarda gözaltılar sırasında kaydedilen bir kadının pijamalı görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi. Kılıç, şunları kaydetti:

"Bir kadının kapısını sabaha karşı çalıp, geceliğiyle çekilmiş görüntülerini bütün ülkeye izletmek soruşturmanın parçası olamaz. Gecelikle çekilen görüntüleri servis etmekle neyi amaçlıyorsunuz? Soruşturmaya nasıl bir katkısı var bu görüntülerin?

Anayasa'nın 20'nci maddesi özel hayatın gizliliğini, 38'inci maddesi masumiyet karinesini güvence altına alıyor. Soruşturma yürütme yetkisi, bir insanın mahremiyetini kamuoyuna teşhir etme yetkisi vermez. CMK Madde 157, soruşturma evresindeki işlemlerin gizli yürütüleceğini düzenler. İnsanları daha yargılama başlamadan kamuoyu önünde suçlu gibi göstermek ve teşhir etmek bu güvencelerle bağdaşmaz.

Bir kadının mahremiyetini siyasi gösterinize malzeme yapacak kadar mı gözünüz döndü? Bu görüntülerin kim tarafından, kimin talimatıyla servis edildiği araştırılmalı, sorumlular hesap vermelidir!"

Kaynak: ANKA
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