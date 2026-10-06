CHP\'li Kılıç, Seçer\'in tutuklanmasına tepki gösterdi, tutuksuz yargılanma çağrısı yaptı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, "Tutuklama bir ceza değil, istisnai bir tedbirdir. Bizim itirazımız soruşturmaya değil; hukukun seçilerek uygulanmasına, tutuklamanın peşin cezaya dönüştürülmesine. İktidara başka, muhalefete başka hukuk olmaz. Seçilmiş belediye başkanlarımız tutuksuz yargılanmalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit ve Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen maalesef tutuklandı. Hiç kimse soruşturmadan, yargılanmaktan muaf değildir. Ama hiç kimse de siyasi kimliği nedeniyle farklı bir hukuka tabi tutulamaz. Masumiyet karinesi herkes içindir. Tutuklama bir ceza değil, istisnai bir tedbirdir. Bizim itirazımız soruşturmaya değil; hukukun seçilerek uygulanmasına, tutuklamanın peşin cezaya dönüştürülmesine. İktidara başka, muhalefete başka hukuk olmaz. Seçilmiş belediye başkanlarımız tutuksuz yargılanmalıdır."