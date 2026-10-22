CHP'li Kılınç, İstanbul'daki selde yoğun yapılaşmayı Ayazağa örneğiyle eleştirdi

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul'da sel ve su baskınlarının felakete dönüşmesinde yoğun yapılaşmanın etkili olduğunu belirterek, kentteki imar kararları ve yapılaşma süreçlerinin incelenmesi gerektiğini söyledi. Ayazağa'daki imar planlarını örnek gösteren Kılınç, "İstanbul'da organize imar, rant suçu işleyen suç örgütleri var" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TBMM'de yaptığı konuşmada, İstanbul'daki sağanak sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından İstanbul'daki kentleşme sorunlarına dikkati çekti.

Yerel yönetimlerin ve siyasetin, organize imar suç örgütleri tarafından kuşatıldığını savunan Kılınç, doğal olayların felakete dönüşmesindeki önemli etkenlerden birinin, "bu yapıların etkisiyle oluşan yoğun yapılaşma düzeni" olduğunu belirtti. Kılınç, imar kararlarının ve kentleşme politikalarının bu çerçevede ele alınması gerektiğini ifade etti.

"AYAZAĞA İMAR PLANLARI İNCELENMELİ"

İstanbul'un Ayazağa bölgesindeki imar planlarına da değinen Kılınç, söz konusu planların 1999-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine geldiğini kaydetti.

Ayazağa'ya ilişkin imar planlarının, CHP Grubu'nun da yer aldığı İBB Meclisi tarafından reddedildiğini ve olası risklerin o dönemde öngörüldüğünü söyleyen Yüksel Mansur Kılınç, 2004 yılı sonrasında ise imar planlarında yapılan değişikliklerle Ayazağa'nın yapılaşmaya açıldığını öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Ayazağa örneği üzerinden İstanbul'daki imar kararlarının ve yapılaşma süreçlerinin incelenmesi gerektiğini belirterek, kentteki yapılaşma sorunlarının çözümü için organize imar suç örgütleriyle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Kılınç, "İstanbul başta olmak üzere organize imar suç örgütleriyle hesaplaşmadan bu sorunları aşamayız" diye konuştu.