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CHP'li Kış: Aile Yılı Yoksulluk Yılı Olacak

Gülcan Kış, Aile Yılı'nın aileleri yoksulluk içinde bıraktığını ve gerçek destek sağlanmadığını vurguladı.

10.03.2025 12:10
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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesine rağmen ailelerin derin yoksulluk içinde bırakıldığını belirterek, "2024 Emekliler Yılı oldu, emekliler açlık sınırının altına mahküm edildi. Şimdi de Aile Yılı oldu, aileler günlük 8 liraya muhtaç edildi. Aileyi yaşatmak yerine, gösterişli madeni paralar basan bir iktidar halktan tamamen kopmuştur" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2025 Aile Yılı kapsamında PTT tarafından basılan bronz hatıra madeni paranın 775 liraya, gümüş versiyonunun ise 2 bin 250 liraya satılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP'li Kış, Yoksul bir ailenin yıllık gıda yardımının 2 bin 881 lira olduğunu ve bir ailenin bir yıl boyunca aldığı gıda desteğinin bir madeni paranın biraz üzerinde olmasını eleştirdi.

"Gerçek sosyal devlet, süslü anma projeleriyle halkı avutmaz"

Bir vatandaşın yıllık gıda yardımının, bir koleksiyon parasına bile denk olmadığını belirten Kış, "Günlük 8 liralık yardımla hangi aileyi doyuracaksınız? Çocukların beslenme çantalarını nasıl dolduracaksınız? Vatandaşa 8 lirayı reva görenler, koleksiyoncular için 2 bin 250 liralık hatıra parası üretiyor. Siz gerçekten aileyi yaşatmak mı istiyorsunuz, yoksa sadece süslü anmalarla günü mü kurtarıyorsunuz? 2024 Emekliler Yılı oldu, emekliler açlık sınırının altına mahküm edildi. Şimdi de Aile Yılı oldu, aileler günlük 8 liraya muhtaç edildi. Aileyi yaşatmak yerine, gösterişli madeni paralar basan bir iktidar halktan tamamen kopmuştur. Gerçek sosyal devlet, aileyi yaşatmak için gerçek çözümler üretir, süslü anma projeleriyle halkı avutmaz" ifadesini kullandı.

"Sizin gözünüzde bir madeni para, bir ailenin hayatta kalmasından daha değerli"

CHP'li Kış, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ailelere verilen yardım 850- 1250 lira arasında değişiyor. Çocuk sayısına göre verilen ek ödeme ise 350-650 lira arasında. Aile Yılı ilan ettiniz, ama bir ailenin geçinmesi için verdiğiniz yardım en fazla bin 250 lira. Çocuk başına 350 lira destek diyorsunuz, bir çocuğun bir aylık beslenme masrafının kaç kat altında olduğunun farkında mısınız?

İktidar, ailelere bin 250 lira vererek 'destek sağlıyoruz' diyor ama hatıra parası 2 bin 250 lira. Demek ki sizin gözünüzde bir madeni para, bir ailenin hayatta kalmasından daha değerli. Bu paralarla insanlar fatura mı ödesin, kira mı versin, çocuğunun eğitim masrafını mı karşılasın? Siz aileyi yaşatacak destek vermiyorsunuz, sadece seçim propagandası yapıyorsunuz. Aileler hatıra paralara bakıp nasıl bir sefalete mahküm edildiğinizi mi hatırlayacaklar?

Aileler aç, geçim derdinde, faturalarını ödeyemiyor. Gerçek çözümler üretmek yerine hatıra paralarıyla göz boyuyorsunuz. Aile Yılı'nı törenlerle, pullarla değil, vatandaşın sofrasına koyduğunuz ekmekle hatırlatmalısınız. Aksi takdirde bu yıl, 'Aile Yılı' değil, 'Yoksulluk Yılı' olarak anılacak."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kış: Aile Yılı Yoksulluk Yılı Olacak - Son Dakika

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