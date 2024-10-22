CHP'li Kış'tan Sağlık Sistemi Eleştirisi

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(TBMM) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin sağlık sistemindeki skandallara ilişkin eleştiriler yöneltti. Yenidoğan çetesi skandalı üzerinden sağlık sistemindeki çöküşü gözler önüne seren Kış, bu durumu AKP iktidarının sağlık alanındaki politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu'nda bebekler üzerinden SGK'dan haksız kazanç elde etmeyi amaçlayan bu skandalın, sağlık sisteminin nasıl ranta teslim edildiğini gösterdiğini belirterek, "Bebekler üzerinden SGK'den 8 bin TL almak için kurulan bu kirli düzen, AKP iktidarının sağlık sistemini nasıl çökerttiğini gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, skandalda adı geçen eski Sağlık Bakanı'nın sahibi olduğu hastaneye "Bebek Dostu Hastane" unvanı verilmesine tepki gösteren Kış, bunun tam anlamıyla bir "akıl tutulması" olduğunu söyledi. Dönemin İl Sağlık Müdürü ve bugünkü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu baş sorumlu olarak gösteren Gülcan Kış, derhal istifa çağrısında bulundu. Kış, "Sağlık sistemimiz çökmüş, hükümet sorumluluktan kaçıyor, halkın sağlığı ise her geçen gün daha büyük tehlikeye atılmaktadır. Biz, bu çürümüş düzeni asla kabul etmiyoruz; sağlık rant alanı değildir, halkın en temel hakkıdır" diyerek, hükümetin sağlık politikalarına yönelik eleştirilerini sürdürdü.