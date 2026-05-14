Ayazağa'da Mülkiyet ve İmar Sorunu... CHP'li Kubat: Valiliğe, Bakanlığa Birlikte Gidelim, Halkın Mağduriyetini Hep Beraber Çözelim

14.05.2026 16:22  Güncelleme: 17:16
CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Ayazağa Mahallesi'nin 1. Derece Doğal SİT ilan edilmesiyle kentsel dönüşümün imkansız hale geldiğini belirterek AK Parti İlçe Başkanı'na ortak çözüm çağrısı yaptı.

(İSTANBUL) Ayazağa Mahallesi sakinlerinin mülkiyet ve imar sorunlarına ilişkin bir basın açıklaması yapan CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, bölgenin 1. Derece Doğal SİT alanı ilan edilmesinin kentsel dönüşümü imkansız hale getirdiğini savundu. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'a da çağrıda bulunarak "Bu konu Ayazağa'nın geleceğidir. Gelin el ele verelim; Valiliğe, Bakanlığa birlikte gidelim. Bu halkın mağduriyetini hep beraber çözelim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Ayazağa Mahallesi'ndeki 77 dönümlük arazinin mülkiyet ve imar sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti binasında düzenlenen basın toplantısında Kubat, bölgenin 1. Derece Doğal SİT alanı ilan edilmesinin kentsel dönüşümü imkansız hale getirdiğini savundu.

"ÇİVİ ÇAKILAMAZ HALE GETİRİLDİ"

Ayazağa halkının 60 yıldır emek vererek kurduğu mahallenin mülkiyet düğümünün çözülmeyi beklediğini belirten Mehmet Kubat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararlarını eleştirdi. Kubat, "2016 yılında Sarıyer ve İBB Meclislerinden oy birliğiyle geçen imar planlarımız, Bakanlığın Ağustos 2025 yılında alanı '1. Derece Doğal SİT' ilan etmesiyle rafa kaldırıldı. Bu durum, 'çivi dahi çakılamaz' demektir. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm umudu, mülkiyet hakkı bu kararla tıkanmıştır" dedi.

KRONOLOJİK 'MAĞDURİYET' SÜRECİ

Toplantıda 'mağduriyet sürecinin' geçmişine dair bilgiler de paylaşıldı:

2014: Ayazağa, Şişli'den ayrılarak Sarıyer'e bağlandı.

2016: Belediyelerin çalışmasıyla bölge imara açıldı ve kentsel dönüşümün önü açıldı.

2022-2024: Bakanlık kararlarıyla bölge yeniden 1. Dereceden ( çivi çakılamaz) 3. Dereceye ( düşük yoğunluklu bina yapımı max. 5 kat) statüsüne düşürüldü.

Ağustos 2025 (Güncel): Bakanlıktan gelen son yazılarla, bölgede hiçbir imar uygulamasının yapılamayacağı resmileşti.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI KURŞUN'A ÇAĞRI: GELİN EL ELE VERELİM

Konunun siyaset üstü olduğunu belirten Kubat, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'a da çağrıda bulunarak "Bu konu Ayazağa'nın geleceğidir. Gelin el ele verelim; Valiliğe, Bakanlığa birlikte gidelim. Bu halkın mağduriyetini hep beraber çözelim. Bu alanın 2016 yılındaki Sarıyer belediyesi 1/1000 lik onaylanmış imar planlarına tekrar dönülmesi, vatandaşın 3+1 güvenli evlerine kavuşması için biz hazırız" dedi.

"MEYDANLARDA HALKIMIZLA OLACAĞIZ"

Basın açıklamasının ardından hazırlanan itiraz dilekçelerinin Bakanlığa sunulacağını belirten Kubat, Ayazağa Meydanı'nda ve semt pazarlarında halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Toplantıya Belediye Meclis Üyeleri Özkan Sucu, İdris Güven ve Ünal Civak da katılarak sürece destek verdi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:47:25. #7.13#
