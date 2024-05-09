CHP'li Mehmet Tüm, yeni müfredat taslağını reddetti - Son Dakika
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CHP'li Mehmet Tüm, yeni müfredat taslağını reddetti

CHP\'li Mehmet Tüm, yeni müfredat taslağını reddetti

CHP Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adıyla sunulan müfredat taslağını eleştirerek, çocukları tarikatlara mürit olarak hazırlamayı amaçlayan bu planı bütünüyle reddettiklerini söyledi.

09.05.2024 13:25
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(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Mehmet Tüm, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla sunulan müfredat taslağını eleştirerek, "Cumhuriyet'in altını oyan, laikliği hedef alan, çocukları tarikatlara mürit olarak hazırlamayı amaçlayan bu planı bütünüyle reddediyoruz. Çocuklarımızı hak ettikleri aydınlık yarınlara güvenle kavuşturacağız, bunu yapmaya Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden Yusuf Tekin ve onun liyakatsiz kadrolarından hesap sorarak başlayacağız" dedi.

CHP Parti Meclisi üyesi ve eski Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla sunulan müfredat taslağına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tüm, şunları kaydetti:

"KÖKTEN REDDEDİYORUZ"

"Özgürlükçü anayasa yapma hayalleri satan Saray rejimi her işini kapalı kapılar ardında, artık sağır sultanın bile duyduğu köhne amaçlarla kurgulayıp görmeye çalışıyor. Bunun son örneği de 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' dedikleri yeni müfredat. Bu topraklarda alabildiğine köksüz olan siyasal İslamcılığa kök uydurmaya çalışan ama kendi ideolojik saplantısının kadük gölgesinden öteye gidemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Başlarken söyleyelim, bu saplantının tezahürü olan eğitim modelini de kökten reddediyoruz."

"AKP HÜKÜMETLERİ, ÇOCUKLARIMIZA HİÇBİR ŞEY VADEDEMEZ"

Türkiye'de çocukların ihtiyacı olan eğitim sisteminin ortada olduğunu vurgulayan Mehmet Tüm, "Bu da bilimsel, çağdaş ve laik bir eğitimdir. Milli eğitim sistemini yok olma noktasına getiren, müfredatın içini boşaltan AKP hükümetleri, çocuklarımıza hiçbir şey vadedemez" dedi.

Tüm, yeni müfredatla ilgili uyarılarını şöyle sıraladı:

"CUMHURİYETİN ALTINI OYAN BU PLANI BÜTÜNÜYLE REDDEDİYORUZ"

"Değerler eğitimi diye uyduruk bir ders yaratıp, ideolojik bombardımanını müfredata korsan bir şekilde dahil eden, İnkılap Tarihi diye bir ders olduğu halde inkılap kelimesinin anlamını bile bir noktada açmayan, Atatürk devrimlerini anlatmak yerine Atatürk'ün fiziksel özelliklerinden bahsederek aslında Atatürk ve devrimlerinin altını oyan, Vahdettin için 'İngiliz zırhlısına binip kaçtı' diyemeyen, akraba evliliği konusunda dahi dolaylı olarak 'Sakınca yoktur' demekten çekinmeyen, anlatım bozukluğu konusunu dil bilgisi dersinden çıkarıp, dahası dil bilgisi konularının birçoğunu 'Ezber bunlar' diyerek müfredattan çıkarıp çocuklarımızın öz diline, dilinin mantık ve yapısına yabancı hale gelmelerini sağlayan bir planla müzakere edecek bir zemin yoktur. Ortada ancak kavga edilecek düzeyde yakıcı bir gerçeklik vardır. Cumhuriyetin altını oyan, laikliği hedef alan, çocukları tarikatlara mürit olarak hazırlamayı amaçlayan bu planı bütünüyle reddediyoruz. Çocuklarımızı hak ettikleri aydınlık yarınlara güvenle kavuşturacağız, bunu yapmaya Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden Yusuf Tekin ve onun liyakatsiz kadrolarından hesap sorarak başlayacağız."

Kaynak: ANKA

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