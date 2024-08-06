CHP'li Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya'da Suriyeli imam iddialarını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya'da Suriyeli imam iddialarını Meclis gündemine taşıdı

CHP\'li Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya\'da Suriyeli imam iddialarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Selimiye Cami'sine Suriye uyruklu bir kişinin yardımcı imam olarak atandığı iddialarını Meclis'e taşıdı.

06.08.2024 16:31
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(ANKARA) - CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan Selimiye Cami'sine Suriye uyruklu bir kişinin yardımcı imam olarak atandığı iddialarına ilişkin soru önergesi verdi. Erdem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "Antalya'ya Suriyeli imam mı atandı" diye sordu.

CHP'li Erdem, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan birinin kamu görevine atamasının yapıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle  hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sunan Erdem, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan Selimiye Cami'sine Suriye uyruklu bir kişinin yardımcı imam olarak atandığı iddia edilmektedir. Ayrıca, civarda ikamet eden vatandaşlarımızın söz konusu atama haberine tepkili oldukları ve bu nedenle camiye giden vatandaş sayısında belirgin bir azalma olduğu iddia edilmektedir. 4500 İmam Hatip Lisesinin bulunduğu ülkemizde Türk vatandaşı olmayan bir kişinin imam yardımcısı olarak atanmasına ilişkin bu iddialar, kamuoyunun büyük tepkisine neden olmuştur."

Erdem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Söz konusu iddia gerçeği yansıtmakta mıdır? Bu iddialar doğru ise, söz konusu işe alım ilanı nerede yayımlanmıştır? Söz konusu ilanın şartları nedir? İlana toplam kaç başvuru yapılmıştır?

Selimiye Camii'ne yardımcı imam olarak atanan kişinin KPSS puanı kaçtır? Selimiye Cami'sine yardımcı imam olarak atanan kişi KPSS puanı açısından başvuranlar arasında kaçıncı sıradadır?

Söz konusu kadro için işe alım sürecinde sözlü mülakat gerçekleştirilmiş midir? Gerçekleştirilmiş ise, başvuranlardan kaçı ile mülakat yapılmıştır?

Yardımcı imam olarak atanma şartları nelerdir? Atanma şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak var ise Selimiye Camii'ne atandığı iddia edilen Suriye uyruklu kişinin söz konusu atama işlemi geri alınacak mıdır?

Bahsi geçen camiye Suriye uyruklu kişinin atanması ile ilgili olarak herhangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Söz konusu işlemi yapanlar hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?

İlahiyat fakültesi ve imam hatip mezunu genç işsizlerin varlığı bilinmekte iken, birçok resmi kuruma tasarruf tedbirleri kapsamında atama yapılamazken ve işsizlik sorunu her geçen gün büyürken, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan birinin kamu görevine atamasının yapılması ne derece doğrudur? Bu durumun herhangi bir yasal dayanağı var mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya'da Suriyeli imam iddialarını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya'da Suriyeli imam iddialarını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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