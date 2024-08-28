CHP'li Milletvekilleri Adıyaman'da Tütün Üreticilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP'li Milletvekilleri Adıyaman'da Tütün Üreticilerini Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman'da tütün üreticilerini ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Üreticiler, tütünle ilgili yaşadıkları sorunları ve baskıları dile getirdi.

28.08.2024 16:33
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(ADIYAMAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman'da tütün üreticilerini ziyaret etti. Veli Ağbaba, "Hükümet yerli ve milli tütün ile mücadele edeceğine uyuşturucuyla mücadele etsin. Gençler uyuşturucuya düşmüş, gidip tütünle mücadele ediyorsunuz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman'da tütün üreticilerini ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Kargo firmalarının tütünleri yüksek fiyatlara taşıdığını belirten bir tütün üreticisi, "Deprem Adıyaman'ı bitirdi. İkinci bir depremle de tütünü bitirdiler. Tütün işi bitti. Kargo firmaları neredeyse bize ortak. 1 kilogramın taşıma ücreti 35 TL. Benim geçimim tütün. 5 çocuğum var. Çiftçiler olarak perişanız" tepkisinde bulundu.

Bir başka tütün üreticisi de Adıyaman'da birçok kişinin kaçakçılıkla yargılandığını belirterek, "Şu an 10 kilogram tütün yakalatılsa 2 ile 5 yıl arası hapis cezası veriliyor. Şu an Adıyaman'da en az 30 bin kişi yargılanıyor. Adıyaman, depremde yerle bir oldu. Hepimizin geçim kaynağı budur. Kargoyla gönderiyoruz, kargoya el konuluyor kaçak diye" diye yakındı.

Bir üretici de tütünü yetiştirmelerine karşı çıkılmadığını ancak satarken sorun yaşadıklarını belirterek, "Bize lokanta aç ama müşteri alma diyorlar" diye konuştu.

"Sözünü veriyorum seçilersek bu iş sizin istediğiniz gibi olacak"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iktidara gelmeleri durumunda yerli tütün üretimini destekleyeceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Hükümet, yerli ve milli tütün ile mücadele edeceğine uyuşturucuyla mücadele etsin. Gençler uyuşturucuya düşmüş, gidip tütünle mücadele ediyorsunuz.  2017 yılında ilk tütün yasağı çıktığı zaman Adıyaman'a geldik. Orada üreticiye biber gazı ve tazyikli su sıktılar. İktidara gelseydik bu yasakları kaldıracaktık. İnsanlar evlerinin geçimini tütünle sağlıyor. Kargo fiyatlarının artması, seçimlerden sonra baskıların artması, sanki uyuşturucu yakalanmış gibi baskın yapmaları ile Adıyamanlıya 'aç kal' diyorlar. Sözünü veriyorum seçilersek bu iş sizin istediğiniz gibi olacak. Her zaman sizin yanınızdayız. Kargo firmalarıyla görüşeceğiz. Tütünün daha pahalıya satılmasını gündeme getireceğiz."

Bir üretici Ağbaba'nın sözlerine, "Devletten bir şey istemiyoruz. Yalnızca tütünümüze el koymasınlar. Başka gelir kaynağımız yok" siteminde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise, "Üretiminin serbest, satışının yasak olduğu bir ürün. Bu yönetilebilir değil. Bu bölgedeki ailelerin temel geçim kaynağı olan tütünün üzerindeki bu baskının azalması gerekir. AKP iktidarı uluslararası tekel firmalarıyla sarayda oturarak her türlü kararı alıyorlar. Adıyaman'a gelerek çiftçiyi de dinleyin. Buraya gelemezler. Halkın arasına karışamazlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Milletvekilleri Adıyaman'da Tütün Üreticilerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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