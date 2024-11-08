CHP'li Murat Bakan'dan Bakan Kurum'a İzmir Körfezi Tepkisi

Güncel

(İZMİR)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İzmir Körfezi üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerine "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu bilincin farkında, kendi üzerine düşeni her zaman yaptı, yapmaya da devam ediyor. Peki siz ne yaptınız? Eğer amaç İzmir Körfezi'ni kurtarmaksa biz üzerimize düşeni tereddütsüz yaparız. Ancak AKP bu konuda siyaset üretmek derdinde. Dertleri İzmir değil, İzmir'i teslim almak" diye tepki gösterdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunda İzmir Körfezi'nden getirdiğini söylediği bir şişe deniz suyunu göstererek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bakan Kurum'a tepki gösterdi. CHP'li Bakan, şunları kaydetti:

"Murat Kurum hiç utanmıyor. İzmir körfezinin suyunu alıp komisyona getiriyor yüzü de kızarmıyor. Şecaat arz ederken sirkatin söylediğinin de farkında değil. Tüm dünyada bu tür sorunlarda devletle yerel yönetimler birlikte çalışır. Londra Thames Nehri Temizliği, Singapur Nehri Temizleme Projesi, Çin'in Taihu Gölü Restorasyonu, ABD'de Chesapeake Körfezi Restorasyonu… Onlarca örnek var. Merkezi hükümetin, dünya örneklerinde ve İzmit Körfezi'nde gördüğümüz gibi liderlik rolünü üstlenmesi, elini taşın altına koyarak finansman sağlama ve sorumluluğu paylaşma noktasında yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket etmesi gerekiyor" dedi.

"İnsan olanın yüzü kızarır..."

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Sen ne yaptın İzmir körfezi için" diye soran Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Gediz'den, limandan, tersaneden, organize sanayi tesislerinden gelen kirliliği neden önlemedin? Hala neyi bekliyorsun? Krediler neden bekletiliyor? Gerekli bilimsel ve finansal sorumlulukları tespit etmeyen sen, elini taşın altına koymayan sen. Hamaseti yapan yine sen. Utanmaz adam. Sen Kongo'nun mu Çevre Bakanısın? Murat Kurum hiç utanmıyor. İnsan olanın yüzü kızarır onu gösterirken. İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için var gücüyle çalıştı, çalışıyor. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldı. Bu tesiste ne koku ne de balık ölümleri gibi bir sorun var; aksine, tesisten atık suyun deşarj edildiği yakın alanlarda balıkların denizde zıpladığı görülebilir. Büyükşehir Belediyesi, atık su arıtma tesisinin 4. fazının tamamlanması için de üzerine düşeni yapıyor.

"AKP bu konuda siyaset üretmek derdinde"

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu bilincin farkında, kendi üzerine düşeni her zaman yaptı, yapmaya da devam ediyor. Peki siz ne yaptınız? Eğer amaç İzmir Körfezi'ni kurtarmaksa biz üzerimize düşeni tereddütsüz yaparız. Ancak AKP bu konuda siyaset üretmek derdinde. Dertleri İzmir değil, İzmir'i teslim almak. Buna izin vermeyiz."