CHP'li Murat Bakan, İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Değerlendirdi - Son Dakika
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CHP'li Murat Bakan, İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının cumhurbaşkanı adaylığına engel olmayacağını belirtti. Bakan, tutuklama kararının İmamoğlu'nun adaylığını engellemek amacıyla yapıldığını savundu ve CHP'ye kayyum atanma ihtimalinin hukuken mümkün olmadığını ifade etti.

23.03.2025 14:24  Güncelleme: 15:47
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Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Tutuklama kararı cumhurbaşkanı adaylığına engel olmaz. Çünkü hüküm giymediği için aynı milletvekili adaylığı gibi aday olabilir. Diplomasını o yüzden iptal ettiler. İmamoğlu'nun adaylığını engellemek için yapılmış; bir tarafta terör, bir tarafta yolsuzluk, bir tarafta diploma gibi torba soruşturma yapıyorlar" dedi. Bakan, CHP'ye kayyum atanma ihtimaline "Hukuken mümkün değil" diyerek "Ama hukuki bir ortam yok. OHAL koşullarında gibi eylem yasakları getiriliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Bakan, "Tutuklama kararı cumhurbaşkanı adaylığına engel olmaz. Çünkü hüküm giymediği için aynı milletvekili adaylığı gibi aday olabilir. Diplomasını o yüzden iptal ettiler. İmamoğlu'nun adaylığını engellemek için yapılmış; bir tarafta terör, bir tarafta yolsuzluk, bir tarafta diploma gibi torba soruşturma yapıyorlar. Tek istekleri aday olamasın. Ama toplumun adalet duygusunu görüyorsunuz. Bize oy vermemiş 88 yaşındaki bir vatandaşımız geldi, oyunu kullandı. Burayı bir düğün yerine, genel seçim havasına soktular. Bunu önleyemezler. Çürümüş, yozlaşmış bir iktidarın artık topluma söyleyecek sözü yok" dedi.

"Gezi'de 1977'deki 1 Mayıs'ta Taksim neyse, Saraçhane odur"

Bakan, tutuklama kararının ardından nasıl bir yol haritası izleneceği hakkında da "Genel Başkan açıklayacak ama sokakta olmaya devam edeceğiz. Ne kadar hukuksuzluk devam ederse o kadar yüksek reaksiyon gösteririz. Saraçhane'de olmaya devam edeceğiz. Herkesi de Saraçhane'ye bekliyoruz. Saraçhane artık direniş meydanıdır. Yeni bir anlam kazanmıştır. Gezi'de 1977'deki 1 Mayıs'ta Taksim neyse, Saraçhane odur" diye konuştu.

"CHP'ye kayyum ihtimali hukuken mümkün değil"

Bakan, CHP'ye kayyum atanma ihtimaline "Hukuken mümkün değil" diyerek "Ama hukuki bir ortam yok. OHAL koşullarında gibi eylem yasakları getiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Murat Bakan, İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Değerlendirdi - Son Dakika

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