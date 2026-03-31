Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Orhan Sarıbal: "Demokrasi ve Adalet İçin Bu Rejimle Mücadeleden Bir Adım Geri Atmayacağız"

31.03.2026 10:12  Güncelleme: 10:55
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ifadesini vermek üzere davet edilebileceğini belirtirken, evinde sabah saatlerinde gözaltına alınmasını itibarsızlaştırma yöntemi olarak değerlendirdi ve demokrasi ile adalet mücadelesine devam edeceklerini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in davet edilmesi halinde kendi iradesiyle gidip ifade verebileceğini belirterek, sabahın erken saatlerinde evinde gözaltına alınmasının "açık bir itibarsızlaştırma yöntemi" olduğunu ifade etti. Sarıbal, "Demokrasi ve adalet için bu rejimle mücadeleden bir adım geri atmayacağız" dedi.

Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye belediye dolaştırılan bir hukuksuzluk pratiğiyle karşı karşıyayız. Bu zincire şimdi de Bursa'yı eklediler. Yöntem tanıdık. Senaryo aynı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in, davet edilse kendi iradesiyle gidip ifade verebileceği açıkken; sabahın erken saatlerinde evinden gözaltına alınması, açık bir itibarsızlaştırma yöntemidir. Kamuoyu önünde peşin hüküm yaratma çabasıdır. Seçmenin iradesinin yok sayılmasına da hukukun araçsallaştırılmasına da siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesine de izin vermeyeceğiz. Demokratik hukuk devleti ilkesinden, adaletten ve halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeden yana durmaya devam edeceğiz. Demokrasi ve adalet için bu rejimle mücadeleden bir adım geri atmayacağız."

Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Orhan Sarıbal, Milletvekili, Demokrasi, Güncel, Bursa, Son Dakika

