CHP'li Orhan Ziya Diren Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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CHP'li Orhan Ziya Diren Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP\'li Orhan Ziya Diren Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren, cenaze töreniyle memleketi Tokat'ta defnedildi.

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren CHP 22'nci ve 23'üncü dönem Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren (79), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da 30 Temmuz'da hayatını kaybeden CHP 22'nci ve 23'üncü dönem Tokat Milletvekili ve DİMES Meyve Suları Grubu'nun kurucusu Orhan Ziya Diren'in cenazesi, bu sabah memleketi Tokat'a getirildi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren'in babası Orhan Ziya Diren için Ali Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Orhan Ziya Diren'in cenazesi, Erenler Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Diren ailesi ve yakınlarının yanı sıra, iş insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP'li Orhan Ziya Diren Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Orhan Ziya Diren Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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