CHP'li Öztunç, fon iddialarında hesap sorulmasını, Bakan Tekin'in istifasını istedi - Son Dakika
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CHP'li Öztunç, fon iddialarında hesap sorulmasını, Bakan Tekin'in istifasını istedi

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CHP\'li Öztunç, fon iddialarında hesap sorulmasını, Bakan Tekin\'in istifasını istedi
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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, fon manipülasyonu iddialarında hesap sorulmasını isteyerek eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını yeterli görmedi. Öztunç, Osmaniye'deki öğretmen ölümü sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yaptı.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "fon manipülasyonu" iddialarına ilişkin, "Kim çalmışsa, kim çırpmışsa; işin içinde AK Partili varsa AK Partili, CHP'li varsa CHP'li, hangi partiden olursa olsun bu işin sonuna kadar gidilmeli ve hesabı sorulmalı" dedi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztunç, düzenlediği basın toplantısında, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın da adının geçtiği fon ve borsa işlemlerine ilişkin iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.

Kaya'nın parti görevlerinden ayrılmasını yeterli görmediğini belirten Öztunç, "Cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlığını, en büyük yolsuzluğunu konuşuyor Türkiye. Fon ile vatandaşı soyup soğana çevirmişler. Yapanlar şu andaki yöneticiler. Eski bakan, AK Parti'nin en tepesindeki görevli Fatma Betül Sayan Kaya. Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etmiş. Yetmez, hesap sorulmalı. Yok öyle üç kuruşa beş köfte, yok öyle yağma. Milleti silkelemişler, soyup soğana çevirmişler. Maalesef Türkiye bu krizi konuşuyor. Kim çalmışsa, kim çırpmışsa; işin içinde AK Partili varsa AK Partili, CHP'li varsa CHP'li, hangi partiden olursa olsun bu işin sonuna kadar gidilmesi ve hesabının sorulması gerekiyor" diye konuştu.

OSMANİYE'DEKİ SALDIRI

Öztunç, Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde bir öğretmenin ateşli silahla öldürüldüğünü hatırlatarak, okullardaki şiddet olaylarının ciddi biçimde ele alınması gerektiğini belirtti.

Bu konuda TBMM'de kurulan araştırma komisyonunun çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Öztunç, komisyonda konunun "siyaset üstü" değerlendirildiğini ifade etti.

"BİREYSEL SİLAHLANMANIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi için alınması gerektiğini düşündüğü önlemleri sıralayan Öztunç, "Bir defa bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli. Herkeste silah var. Bununla ilgili bir an önce adım atılmalı. İkincisi, okulların güvenliği hızlı bir şekilde sağlanmalı. Üçüncüsü, öğretmenlerin başındaki en büyük sorunlardan biri haline gelen CİMER meselesine bir sınırlama getirilmeli. Dördüncüsü, her okulda rehber öğretmen bulunmalı" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de istifaya çağıran Öztunç, "Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kaybediyoruz. ve sorumluluk almayan bir Milli Eğitim Bakanı var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, istifa et. Öğrenciler hayatını kaybediyor, öğretmenler hayatını kaybediyor ama Milli Eğitim Bakanı koltuğunda oturmaya devam ediyor. Böyle Milli Eğitim Bakanlığı olmaz. İstifa edeceksin kardeşim. Sen bu ülkenin milli eğitimini yönetemiyorsun. Yusuf Tekin, artık bardak taştı. Yeter. Kaçıncı okul saldırısı bu? Yeter artık" dedi.

Kaynak: ANKA
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