CHP'li Öztürkmen: Deprem Sanığını Kaçıran Eski Nurdağı Kaymakam Ordueri Hakkında Soruşturma Açılması Yetmez, Hesap Vermelidir

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 6 Şubat deprem davalarında sanık olarak yargılanan AK Partili müteahhit Yunus Kaya'yı Mersin'e kaçırdığı tespit edilen ve halen Kırıkkale Vali Yardımcısı olan eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri hakkında 3 yıl sonra soruşturma açıldığını belirterek "Ancak yetmez. Her şey açıkken suça karşı sessiz kalanlar, üç yıl boyunca harekete geçmeyenler, suçu ve suçluyu koruyanlar da hesap vermelidir" dedi.

Hasan Öztürkmen, eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri hakkında 3 yıl soruşturma açıldığını belirtti. Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı binaların tamamı yıkılan Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi müteahhit Yunus Kaya 23 Şubat 2023'te yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin'de yakalandı ve tutuklandı. AKP'li Yunus Kaya'yı Gaziantep'ten Mersin'in Erdemli ilçesine aracıyla kaçıran kişinin ise eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri olduğu Emniyet'in raporuyla tespit edildi. Bu bilgi savcının esas hakkındaki mütalaasına da girdi. Ordueri'nin zanlıyı kaçırmak için kullandığı aracın markasından plakasına, hareket saatinden rengine kadar tüm ayrıntıları mütalaada yer aldı. Buna rağmen aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen Ordueri yargı önüne çıkartılmadı. Çıkartılmadığı gibi terfi bile ettirildi. Seyfullah Ordueri, Kırıkkale Vali Yardımcılığı'na terfi etti ve hala bu görevi yürütüyor.

Ancak biz Ordueri'nin peşini bırakmadık. Israrla basın açıklamaları yaptım, TBMM Genel Kurulu'nda skandalı defalarca anlattım. TBMM'ye iki defa soru önergesi verdim. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nı harekete geçmeye çağırdım. İlgili bakanlar, tüm bunları görmezden geldi. Soru önergelerimi yanıtsız bıraktılar. Ancak pes etmedik ve takibi sürdürdük. Geç oldu ama üç yılın sonunda Ordueri hakkında nihayet soruşturma açıldığı bilgisine ulaştık. Ancak yetmez. Her şey açıkken suça karşı sessiz kalanlar, üç yıl boyunca harekete geçmeyenler, suçu ve suçluyu koruyanlar da hesap vermelidir.

"Bu olayın peşini bırakmayacağız"

Biz yetkililerin üstünü örtmeye çalıştığı bu sorularımızı tekrar tekrar sormaya devam edeceğiz: 'TCK'nın 283/1. maddesine göre, 'Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü açıkken, şimdiye kadar Kırıkkale Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri hakkında neden işlem yapılmamıştır? Deprem sanığını kaçırdığı tespit edilen Seyfullah Ordueri hakkında neden üç yıl boyunca soruşturma izni verilmemiştir? Bunu kimler engellemiştir? Hakkındaki açık suç tespitine rağmen Seyfullah Ordueri, Nurdağı Kaymakamlığı'ndan Kırıkkale Vali Yardımcılığı'na nasıl terfi ettirilmiştir? Seyfullah Ordueri TCK hükümlerinden muaf mıdır?'

6 Şubat depremlerinde can veren en az 53 bin yurttaşımız ve acılı aileleri adına bu olayın peşini bırakmayacağız. Tüm deprem suçlularının ve suçluları koruyanların hak ettikleri cezaları almaları için sonuna kadar mücadele edeceğiz."