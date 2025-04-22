CHP'li Pala'dan Sağlık Bakanlığı'na Eleştiri - Son Dakika
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CHP'li Pala'dan Sağlık Bakanlığı'na Eleştiri

Kayıhan Pala, hastanede tek kullanımlık malzemelerin yeniden kullanılması iddialarını gündeme getirdi.

22.04.2025 12:11
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(ANKARA) – CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın, Konya Ereğli Devlet Hastanesinde tek kullanımlık tıbbi malzemelerin "ilkel bir sterilizasyonun ardından" yeniden kullanılıp kullanılmadığına ilişkin soru önergesi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından iki aydır yanıtlanmadı.

Pala, soru önergesinde Konya Ereğli Devlet Hastanesinin ameliyathane ve diğer bazı birimlerinde tek kullanımlık tıbbi malzemelerin "formaldehit emdirilmiş bez dolu kaplar" kullanılarak yapılan ilkel bir sterilizasyon yönteminin ardından yeniden kullanıldığına ilişkin iddialar bulunduğuna dikkati çekti.

Pala, "Formaldehit, Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Arattırmaları Ajansı (IARC) tarafından Grup1 kesin kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Bir kamu hastanesinde hiçbir kişisel koruyucu donanım, havalandırma veya maruziyet ölçümü yapılmadan bu kimyasalı kullanmak hem çalışanlar hem de hastalar açısından kansere davetiye çıkarmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Soru önergesinde, çalışanların bu kaygıları dile getirdiğinde "ilgili hekimlerin ve yöneticilerin baskı kurduğunun" söylendiğini aktaran Pala, konudan Konya İl Sağlık Müdürlüğünün de haberdar olduğu, ancak resmi ya da etkin bir denetimin yapılmadığı iddiası bulunduğunu kaydetti.

"Konya İl Sağlık Müdürlüğü bu skandalı ne ölçüde denetledi?"

Pala'nın önergede bakanlığa yönelttiği bazı sorular şöyleydi:

"Bakanlığın konudan haberi var mı, resmi teftiş başlatıldı mı? Maruziyet ölçümleri, havalandırma sistemi, kişisel koruyucu ekipman kayıtları mevcut mu? Tek kullanımlık malzemeleri tekrar kullanan sorumlular hakkında disiplin soruşturması yürütüldü mü? Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nin uyarıları neden dikkate alınmadı? Konya İl Sağlık Müdürlüğü bu skandalı ne ölçüde denetledi? Personelde meslek hastalığı taraması yapıldı mı, kayıt altına alınan vaka var mı? Benzer yöntemlerin kullanıldığı başka hastaneler var mı? Ülke çapında yasaklayıcı genelge çıkarılacak mı?"

"Çalışanlarımızın ve hastalarımızın hayatı ucuz maliyet hesaplarına kurban edilemez"

Kayıhan Pala, soru önergesinin iki ay geçmesine karşın yanıtlanmaması üzerine yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı bu iddiaları basit bir 'yerel sorun' gibi göremez. Formaldehit maruziyeti uzun vadede kan kanserinden nazofarenks tümörlerine kadar ölümcül sonuçlar doğuruyor. Bakanlık tarafından alınacak bir kararla bu yöntem ülke genelinde bugün durdurulabilir. Çalışanlarımızın ve hastalarımızın hayatı ucuz maliyet hesaplarına kurban edilemez." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığını gecikmeksizin adım atmaya çağıran Pala, şunları kaydetti:

"Bu soruşturmanın sonucu, yalnızca Ereğli'deki hekim arkadaşlarımızı değil, Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarını ve hastaları yakından ilgilendiriyor. Sterilizasyon protokollerinde bilim dışı ısrar, halk sağlığını doğrudan tehdit eder. Bakanlık iddiaları ayrıntılı biçimde araştırmalı, sorumluları açığa çıkarmalı ve bulguları kamuoyu ile paylaşmalıdır. Aksi halde oluşacak her olumsuz tablonun sorumlusu, gerekli önlemleri almayan yetkililer olacaktır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Pala'dan Sağlık Bakanlığı'na Eleştiri - Son Dakika

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