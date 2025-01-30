CHP'li Pala'dan Sağlık Bakanlığı'na Hastane İddiaları Soruları - Son Dakika
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CHP'li Pala'dan Sağlık Bakanlığı'na Hastane İddiaları Soruları

Kayıhan Pala, Özel İstanbul Şafak Hastanesi'ndeki usulsüzlük iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

30.01.2025 12:24
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin SGK'dan harsız kazanç elde ettiği iddialarına ilişkin "İddia edildiği üzere, resmi kayıtlı yatak sayısının üzerinde hasta yatırıldığına ilişkin Bakanlığımız tarafından herhangi bir inceleme ve/veya soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa mevcut durumu ve sonuçları nelerdir" diye sordu.

Kayıhan Pala, İstanbul'da faaliyet gösteren Özel İstanbul Şafak Hastanesi hakkındaki usulsüzlük iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

"İstanbul'da faaliyet gösteren Özel İstanbul Şafak Hastanesi hakkında, bir hastane personeli tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna 9 Temmuz 2020 tarihinde verilen şikayet dilekçesinde; 'hastanenin resmiyetteki yoğun bakım yatak sayısının üzerinde fiilen hasta yatırıldığı', 'hastanenin yoğun bakımlar koordinatörü olarak görev yapan bir doktorun, İstanbul 112 komuta merkezindeki bazı kişilerle ücret karşılığında hasta kabulü gerçekleştirdiği', 'yeni doğan yoğun bakımında fiilen çalışmayan hekim isim ve kaşelerinin kullanımının söz konusu olduğu', 'kayıt dışı nöbet ayarlamalarından komisyon alındığı', 'bu yolla Sosyal Güvenlik Kurumundan haksız kazanç elde edildiği' iddiaları yer almıştır. Dilekçeye göre, daha önce ilgili kurumlarca bazı denetimler yapılmış ancak hastane yönetiminin çeşitli yöntemlerle denetimlerden haberdar olup hazırlık yaparak eksikleri kamufle ettiği ileri sürülmektedir. Yukarıda belirtilen iddialar, gerek hasta güvenliği ve etik sağlık hizmetinin sağlanması bakımından, gerekse kamu kaynaklanın verimli ve doğru kullanımını temin etmek bakımından ciddi endişeler doğurmaktadır. Şikayet dilekçesinde yer alan konular içeriği itibarıyla Sağlık Bakanlığı'nı yakından ilgilendirmektedir."

CHP'li Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Özel İstanbul Şafak Hastanesinde, iddia edildiği üzere, resmi kayıtlı yatak sayısının üzerinde hasta yatırıldığına ilişkin Bakanlığımız tarafından herhangi bir inceleme ve/veya soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa mevcut durumu ve sonuçları nelerdir? Kayıt dışı nöbet usulüyle görev yapan hekimlerin olduğu; bu hekimlerin komisyon karşılığı hasta kabul ettiği ve hastanede fiilen bulunmayan doktorların kaşeleriyle hasta işlemlerinin yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığınız tarafından araştırılmış mıdır? Bu konudaki tespitleriniz ve varsa uyguladığımız yaptırımlar nelerdir? Hastanede 'yeni doğan yoğun bakım doktoru' olarak fiilen bulunmadığı halde ismi veya kaşesi kullanılan hekimlerle ilgili olarak Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bu tür durumların tüm özel hastaneler bazında önüne geçilmesi için hangi tedbirler alınmaktadır?

İstanbul 112 komuta merkezi üzerinden hasta sevki sağlanırken, hastaların hangi yatak ve kapasite kriterlerine göre özel hastanelere yönlendirildiğine ilişkin belirlenmiş ilkeler var mıdır? Söz konusu hastaneye yapılan sevklerin hangi kriterlerle ve kimlerin inisiyatifiyle yürütüldüğüne dair bir inceleme mevcut mudur? Söz konusu hastaneler grubuyla (Şafak Sağlık Grubu bünyesinde bulunan özel sağlık kuruluşları) ilgili olarak bugüne kadar açılan soruşturma sayısı kaçtır? Bu soruşturmaların sonucunda elde edilen bulgular nelerdir? Hangi yaptırımlar uygulanmıştır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Pala'dan Sağlık Bakanlığı'na Hastane İddiaları Soruları - Son Dakika

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