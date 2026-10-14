CHP'li Salıcı, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'Türkiye'yi yönetemiyorsunuz' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Salıcı, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'Türkiye'yi yönetemiyorsunuz' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Salıcı, Halk TV\'ye kayyım atanmasına \'Türkiye\'yi yönetemiyorsunuz\' dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Salıcı, "Türkiye'yi yönetemiyorsunuz" diyerek baskı ve engellemelerin fon soygununu unutturamayacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Halk TV'ye kayyım atayanlar, Türkiye'yi yönetemiyorsunuz. T24'e, Evrensel'e, soL'a, Kısa Dalga'ya, EngelliWeb'e, Halk TV'ye ve gazetecilerin sosyal medya hesaplarına uyguladığınız baskı ve engellemeler fon soygununu unutturamayacak" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından şu sözlerle tepki gösterdi:

"Halk TV'ye kayyım atayanlar, Türkiye'yi yönetemiyorsunuz. 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 163'üncü sıradayız. Anlaşılan, 2027'de sonuncu olmak için uğraşıyorsunuz. Derdiniz belli. Elinizde olsa 86 milyon insanın eline birer defter tutuşturacak, hangi kelimeleri kullanacağımıza, hangi konularda konuşacağımıza siz karar vereceksiniz. Ne yaparsanız yapın... T24'e, Evrensel'e, soL'a, Kısa Dalga'ya, EngelliWeb'e, Halk TV'ye ve gazetecilerin sosyal medya hesaplarına uyguladığınız baskı ve engellemeler fon soygununu unutturamayacak. Resmin büyüğünü gör, kardeşim. Muhalif sesler susarsa denetim olmaz. Denetim olmazsa fonzi olur. Fonzi olursa sen yoksullaşırsın. Olan bitenin özü budur. Gerisi lafıgüzaf. Amasız, fakatsız özgür basının yanındayım."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiOğuz Kaan SalıcıMilletvekiliPolitikaİstanbulTürkiyeKayyumGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Barcelona taraftarından RAMS Park’ta olay hareket Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
13:49
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:03
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
12:43
İstanbul’da hayatı felç eden yağış Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
11:29
Kandıralı Ferdi yine yaptı yapacağını Toprak Razgatlıoğlu neye uğradığını şaşırdı
Kandıralı Ferdi yine yaptı yapacağını! Toprak Razgatlıoğlu neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 14:06:34. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP'li Salıcı, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'Türkiye'yi yönetemiyorsunuz' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei