CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Tüzük Kurultayı'nda parti içi demokrasiyi güçlendirmek için önerilerde bulundu - Son Dakika
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Tüzük Kurultayı'nda parti içi demokrasiyi güçlendirmek için önerilerde bulundu

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Tüzük Kurultayı'na önerilerde bulunarak parti içi demokrasiyi güçlendirmek ve örgütün iradesini korumak için adayların ön seçimle belirlenmesi, fırsat eşitliği sağlanması, dönem kuralı getirilmesi, yerel yönetimlerle ilişkilerin düzenlenmesi gibi konuları vurguladı. Salıcı ayrıca, Türkiye'yi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e taşımak amacının Tüzük'te açıkça ifade edilmesi gerektiğini belirtti.

28.08.2024 16:45  Güncelleme: 17:41
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(İSTANBUL)- Parti içi demokrasinin güçlendirilmesi ve örgütün iradesinin korunması için Tüzük Kurultayı'na önerilerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Başkanlık elbisesi Recep Tayyip Erdoğan'a özel dikilmiştir. Demokratik siyasal kültürün geliştirilmesi ve başkanlık sisteminin tahribatının onarılması doğrultusunda iktidarımızın ilk döneminde Türkiye'yi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e taşımak Parti'nin amaçlarından birisi olarak Tüzük'te açıkça ifade edilmelidir" dedi.

Oğuz Kaan Salıcı, parti içi demokrasinin güçlendirilmesi ve örgütün iradesinin korunması için Tüzük Kurultayı'na ilişkin önerilerde bulundu. Adayların ön seçimle belirlenmesi gerektiğine işaret eden Salıcı, şunları kaydetti:

"Adaylar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması için ön seçimde harcama sınırı ve medya temsilinde eşitlik gibi somut kriterler konulmalıdır. Örgütten yetişen yeni siyasetçilerin önünü açmak üzere ve geçmişi de kapsayacak şekilde dönem kuralı konulmalıdır. Ön seçimle belirlenen adaylara dönem kuralı uygulanmamalıdır. Genel Merkez yoklamasıyla bir dönem milletvekili seçilen arkadaşlarımız ikinci dönem adaylıkları için ön seçime girmelidir.

Yerel yönetimlerde kazandığımız anlamlı başarıyı kalıcı hale getirmek için örgütümüz ile yerel yönetimleri iç içe geçiren her türlü uygulamadan kaçınılmalıdır. Mevcut tüzüğe göre, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerinin kurultay delegesi olması mümkün değildir. Kurultay delegeliğine seçilen yol arkadaşlarımız da bu görevleri sürerken, belediye meclisi veya il genel meclisi üyeliğine aday olmamalıdır. Siyasete belediye veya il genel meclisi üyesi olarak devam etmeyi tercih eden arkadaşlarımızın Kurultay delegeliğinden ayrılmaları gerekir. Aynı şekilde; büyükşehir ve il belediye başkanları haricindeki belediye başkanları Kurultay delegesi olmamalıdır.

Partimizin seçilmiş makamlarında bulunanların üçüncü derece dahil olmak üzere kan ve kayın hısımlarının atama yoluyla siyasi bir göreve gelmeleri doğru değildir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş kararlılığımız tüzüğümüzün 'Amaçlar' bölümünde doğrudan yansıtılmalıdır.

Başkanlık elbisesi Recep Tayyip Erdoğan'a özel dikilmiştir. Demokratik siyasal kültürün geliştirilmesi ve başkanlık sisteminin tahribatının onarılması doğrultusunda iktidarımızın ilk döneminde Türkiye'yi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e taşımak Parti'nin amaçlarından birisi olarak Tüzük'te açıkça ifade edilmelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak yegane gücü, köklü geçmişi, demokratik ilkeleri ve örgütüdür."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Tüzük Kurultayı'nda parti içi demokrasiyi güçlendirmek için önerilerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Tüzük Kurultayı'nda parti içi demokrasiyi güçlendirmek için önerilerde bulundu - Son Dakika
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