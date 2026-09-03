CHP\'li Sarı: Yüreğir\'de başkan vekilliği kararı hukuka aykırı, sandık iradesi yok sayıldı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Adana Yüreğir Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçimine ilişkin mahkeme kararına tepki göstererek, dördüncü turda CHP adayının 19 oyla seçimi kazandığını, buna rağmen üçüncü turdaki 19 oyun salt çoğunluk sayılarak görevin AK Parti adayı Tarık Özünal'a verilmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Sarı, Adana Yüreğir Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçimine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adana Yüreğir Belediye Meclisi, belediye başkanı dahil 38 kişiden oluşur. Başkan vekilliği seçiminin üçüncü turunda CHP 18, AKP 19 oy aldı. Bu turda bir adayın seçilebilmesi için gerekli sayı 20 oydu. Dolayısıyla üçüncü turda hiçbir aday seçilemedi. Dördüncü turda ise en çok oyu alan aday seçilecekti. CHP 19, AKP 17 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı. Bu sonuçla seçimi CHP adayı kazandı.

Buna rağmen dördüncü tur oylamasının iptal edilip üçüncü turda AKP adayının 19 oyla salt çoğunluğu sağladığı gerekçesiyle görevin Tarık Özünal'a verilmesi, sandıktan çıkan iradenin yok sayılmasıdır. Bu karar açıkça hukuka aykırıdır. Yüreğir Belediye Meclisinin iradesi mahkeme kararıyla tersine çevrilemez. Bu karara karşı gerekli tüm hukuki yollara başvurulacaktır."