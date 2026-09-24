CHP'li Sarıbal, ayçiçeğinde 33-38 lira maliyete dikkat çekip taban fiyat istedi - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal, ayçiçeğinde 33-38 lira maliyete dikkat çekip taban fiyat istedi

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CHP\'li Sarıbal, ayçiçeğinde 33-38 lira maliyete dikkat çekip taban fiyat istedi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, ayçiçeği kilogram maliyetinin 33-38 lira arasında değiştiğini söyledi. Sarıbal, hasat öncesinde bölgesel çeşitlilik ve yağ oranına göre taban fiyat açıklanması, bunun özel sektörde de zorunlu tutulması gerektiğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, ayçiçeğinde kilogram maliyetinin 33 lirayla 38 lira arasında olduğunu belirterek, "Çözüm belli aslında. Hasat başlamadan önce bölgesel çeşitlilik ve yağ oranına göre fiyatın açıklanması; bunun bir tavsiye fiyatı değil taban fiyatı olması ve o taban fiyatının sadece kurumlar açısından değil özel sektör açısından da uygulanmasını zorunlu hale getirecek bir mekanizma kurulması en önemlisidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, orman politikaları, ayçiçeği üretimi ve tarımsal desteklemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orhan Sarıbal, "Oksijenin temel kaynağı ormanlarımız. Ormanlarımız sadece birer oksijen kaynağı değil elbette. Aynı zamanda yağışın, yağmurun ve ona bağlı olarak yine dünyayı tehdit eden, özellikle kapitalizmin gelişme sürecinde sanayileşmenin fosil yakıtlara bağlı artması yani küresel ısınma, karbon salınımı, iklim değişikliği meselesinin de en önemli karbon yutak alanı olarak yaşam hakkımızın, hatta sadece insanların değil, doğada var olan bütün canlıların yaşamının en önemli unsuru. Ormanları sadece bir ağaç birikimi görmek doğru değildir. Ne demek istiyorum? Eğer biz ormanlarımıza sahip çıkamazsak, eğer biz farklı farklı gerekçelerle ormanlarımızı sanayi, ticaret, turizm, maden, konut ve benzeri diğer sektörlere kurban edersek, oralara verirsek gelecekte iklim değişikliğinin daha da büyüyeceğini ve başta ülkemiz olarak dünyayı ciddi kaotik krizler içerisine sokacağını çok net bir şekilde biliyoruz" açıklamasını yaptı.

'AYÇİÇEĞİNDE KİLOGRAM MALİYETİ 35 İLE 38 LİRA ARASINDA'

Sarıbal, tarımsal üretim maliyetlerine değinerek, "Türkiye, aslında çok önemli bir gelişme göstererek 2 milyon ton civarında ayçiçek yağı üretebilecek kapasiteye gelmiştir. Yüzde 44 yağ oranı görülerek, yaklaşık 600 bin ton civarında çok net bir şekilde ayçiçek yağı üretebiliyoruz. Böyle baktığımızda Türkiye'nin ciddi anlamda bir üretim artışı içerisinde olduğunu net bir şekilde söyleyelim. Fakat bugün yapılan açıklamalarla nereden bakarsanız bakın yaklaşık 35 lira maliyet var. Ki bu yerlere göre değişiyor, dekardaki verime göre de değişiyor. Şöyle bir rakam kullanabiliriz; kilogram maliyetinin 33 lirayla 38 lira arasında olduğunu söyleyebiliriz. Neden mi? Dekarında 300 kilo alan da var, 100 kilo alan da var, 200 kilo alan da var. Dekar kilogram verimi düştükçe maliyet yükselir, dekar kilogram yükseldikçe maliyet düşer. Dolayısıyla bu görece rakamları özellikle söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

'GİRDİLER VE TABAN FİYAT DESTEKLENMELİDİR'

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çözüm önerilerini de sıralayan Orhan Sarıbal, "Çözüm belli aslında. Hasat başlamadan önce bölgesel çeşitlilik ve yağ oranına göre fiyatın açıklanması; bunun bir tavsiye fiyatı değil taban fiyatı olması ve o taban fiyatının sadece kurumlar açısından değil özel sektör açısından da uygulanmasını zorunlu hale getirecek bir mekanizma kurulması en önemlisidir. Primler, yani ek destek olarak söylenenler ekimden önce açıklanmalı ve mazot, gübre, tohum gibi temel girdiler açık bir şekilde desteklenmelidir. İthalat, yerli üretim mekanizmasını miktar ve fiyat olarak etkilemeyecek şekilde düzenlenmelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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