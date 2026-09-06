CHP\'li Sarıbal: Batırdıkları ekonominin bedelini halka ödetmek istiyorlar

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, köprü, otoyol ve çevre otoyollarının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin karara tepki göstererek, "Batırdıkları ekonominin bedelini yine halka ödetmek istiyorlar. Halkın vergileriyle yapılan yolları şirketlere devretmek, ücretsiz güzergahların paralı hale getirilmesinin önünü açmaktır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyol ve çevre otoyollarının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Kararıyla iki Boğaz köprüsü ile otoyol ve çevre yollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine karar verildi. Bursa'da yıllardır ücretsiz kullanılan Çağlayan Kavşağı– Yenişehir Kavşağı arasındaki çevre yolu ve bağlantı yolları da özelleştirme kapsamına alındı. Batırdıkları ekonominin bedelini yine halka ödetmek istiyorlar. Halkın vergileriyle yapılan yolları şirketlere devretmek, ücretsiz güzergahların paralı hale getirilmesinin önünü açmaktır. Bursa'nın yolunu şirketlere kar kapısı yaptıramazsınız. Bu karardan derhal vazgeçin."