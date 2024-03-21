CHP\'li Sümer, Adana\'da uyuşturucu kullanımının artışını TBMM gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Adana'da uyuşturucu kullanımının artışındaki nedenler ile ilgili yazılı soru önergesi vererek, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Sümer, "Saray iktidarı Adana'da yerel seçim öncesi rant peşinde koşacağına, uyuşturucu belasına çözüm üretmelidir" dedi.
Orhan Sümer, Adana'daki uyuşturucu kullanımındaki artışı TBMM gündemine taşıdı. Sümer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
Sümer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Özellikle son beş senede defalarca dile getirdik. Araştırma önergeleri, yazılı soru önergeleri verdik. Adana'da artan uyuşturucu belasına çözüm üretilmeli dedik. Saray iktidarı oralı bile olmadı. Torbacı tutuklayarak bu sorunu çözemezsiniz. Bataklığı kurutmak lazım. Nedenlerini araştırmak lazım dedik. Yetkili bakanlıklar duymazdan geldi. Ne yazık ki Adana'mızda her gün yeni bir uyuşturucu vakası ile karşı karşıya kalıyoruz. Kullanım yaşı 13'e kadar düştü. Bazı mahallelerimiz, bazı semtlerimiz uyuşturucuyu doğrudan temin edebileceğiniz yerler olarak anılmaya başladı. Saray iktidarı Adana'da yerel seçim öncesi rant peşinde koşacağına, uyuşturucu belasına çözüm üretmelidir."
Orhan Sümer, şöyle devam etti:
"13 yaşındaki çocuklarımızım bu illetin pençesinde olduğunu, kimyasal bazlı uyuşturucunun okul önlerinde dahi satıldığını söyledik. Emniyet ve İçişleri Bakanlığı izleyici kaldı. Üç, beş torbacı yakalanırken baronlar ticaretlerine devam etti. Çukurova'nın incisi ne yazık ki göz göre göre uyuşturucuya teslim edildi. Adana'da özel harekat polislerinin, tomaların içinde bulunduğu 1500 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu yapılıyor, 20 kişi gözaltına alınıyor, ertesi gün aynı illet sokaklarımızda boy göstermeye devam ediyor. Demek ki bir yerde yanlışlık var. Sorunun temellerine inilmiyor. Adana'da göz boyama operasyonlara değil kalıcı çözüme ihtiyaç var.
Resmi kayıtlara göre, Adana'da 227 bin 852 Yabancı Uyruklu Koruma Statüsünde Suriyeli bulunuyor. Ancak sınırların durumu, Adana içinde yaşayan vatandaşlarımızın gözlemlediği bu sayı çok daha fazla. Hatta bazı mahallelerimizde artık Adanalı bulmak zor hale gelmiş durumda. Bu durum Türkiye'deki ekonomik kriz ve sınır güvenliği problemi ile birleşince uyuşturucu teminini arttırıyor. Adli vakalarda, uyuşturucu satışında yabancı uyruklu kişilerin daha etken olduğu ortaya çıkıyor. İktidarın bu sorunu beka meselesi olarak görmesinin zamanı geldi de geçiyor."
YERLİKAYA'YA SORULAR
Orhan Sümer, Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:
"Adana genelinde son üç senede kaç uyuşturucu satıcısı yakalanmıştır? Adana genelinde son üç senede yapılan uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarı ne kadardır? Piyasa değeri nedir? Son üç senede yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalananların kaç tanesi yabancı uyrukludur? Bakanlığınızın uyuşturucuyu okullardan uzak tutmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak düzenlediği çalışma var mıdır?
Her gün operasyon yapıldığının haberleri ülke gündeminde olmasına rağmen özellikler Adana'da bazı mahallelerin uyuşturucu temini konusunda adres olarak gösterilmesinin nedenleri araştırılmış mıdır? Adana genelinde ve Türkiye çapında uyuşturucuya ulaşım konusunda mahalle bazı pilot uygulamalar planlamakta mıdır?"
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