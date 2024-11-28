CHP\'li Tanal\'dan Kayyum Atamalarına Sert Tepki

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(TBMM) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; CHP'li Ovacık Belediye Başkanlığına kayyum atanmasına tepki gösterdi. Tanal, "Diyarbakır hukuku ayrı, Tunceli hukuku ayrı, Ankara hukuku ayrı, İstanbul hukuku ayrı olamaz; ülkede bir hukuk birliği vardır, hukuk yeknesaklığı vardır. Yargı siyasetin sopası olmamalıdır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. CHP'li Mahmut Tanal, komisyonda yaptığı konuşmada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sunumda Şanlıurfa'ya cezaevi açılacağı açıklamasını hatırlatarak, "Şanlıurfa'ya cezaevi değil, Şanlıurfa'ya mümkünse fabrika açın. Bizim Şanlıurfa'daki 'cezaevi' dediğiniz, aslında Hilvan ilçesinin sınırları içerisindeyken belediye seçimleri nedeniyle Hilvan'daki o sınır kaldırılarak Karaköprü ilçesine bağlandı. Burada listede belirtilen isim 'Şanlıurfa Cezaevi' Şanlıurfa isimi o doğru bir isim değil, olması gereken Hilvan Cezaevi'dir" diye konuştu.

CHP'li Tunceli Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasını da eleştirerek, şöyle konuştu:

"Ovacık Belediye Başkanımızın görevden alınması... 'Rio Tinto' denilen bir şirket var. Rio Tinto şirketi İngiliz- Avustralya destekli bir maden arama şirketi ve bizim belediye başkanımız bu şirketin maden araması eylemlerine katıldığı için teröristle yan yana getirilmiş durumda. Şimdi, bir başka gerekçe de terörist cenazesine katıldığı için. Diyarbakır hukuku ayrı, Tunceli hukuku ayrı, Ankara hukuku ayrı, İstanbul hukuku ayrı olamaz; ülkede bir hukuk birliği vardır, hukuk yeknesaklığı vardır.

Onunla ilgili Leyla Zana'nın kararı var. 9 teröristin cenazesine katılmış ayrı ayrı tarihlerde, hepsinde mahalli mahkemeler ceza veriyor, Yargıtay'a gidiyor, hepsinde de beraat etmiş durumda. Şimdi, ortada beraat edilmiş olan bu kararlar varken dönüp dönüp sürekli toplumda bu şekilde yani kaos yaratmanın manası ne? Aynı şekilde, Osman Baydemir kararı var. Osman Baydemir kararında da şu var: belediye başkanı olduğu dönemde ambulansla teröristin cenazesi taşımış, mahalli mahkeme ceza veriyor, Yargıtay'a gidiyor, beraat veriyor. Yani bilemiyorum, bu arkadaşlar bunları hiç incelemiyorlar mı? Yargı siyasetin sopası olmamalıdır."