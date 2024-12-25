CHP'li Tanrıkulu'dan Pazarda Asgari Ücret Tepkisi: "İnsanlarımız Burada Aç. Evlerine Götürecek İçi Dolu Poşetler Yok" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Tanrıkulu'dan Pazarda Asgari Ücret Tepkisi: "İnsanlarımız Burada Aç. Evlerine Götürecek İçi Dolu Poşetler Yok"

Geniş Video İzle

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. Tanrıkulu Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız burada aç. Evlerine götürecek içi dolu poşetler yok. Geçen yıl dörtte üçünü doldurdukları pazar çantalarının yarısını bile dolduramıyorlar. Böyle bir ortam varken Sayın Erdoğan hamaset yapıyor, sadece Suriye’den bahsediyor" dedi.

25.12.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. Tanrıkulu Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız burada aç. Evlerine götürecek içi dolu poşetler yok. Geçen yıl dörtte üçünü doldurdukları pazar çantalarının yarısını bile dolduramıyorlar. Böyle bir ortam varken Sayın Erdoğan hamaset yapıyor, sadece Suriye'den bahsediyor" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır Yenişehir İlçesi Şehitlik Semt Pazarını ziyaret etti. Pazarda vatandaşların çok az alışveriş yapabildiklerine dikkat çeken Tanrıkulu, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi.

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Yenişehir İlçesi Şehitlik Semt Pazarı'ndayım. Diyarbakır'ın kenar semtlerinden biridir ve ağırlıkla yoksul yurttaşlarımızın yaşadığı bir semttir. Pazarı boydan boya dolaştım, yurttaşlarımız mutsuz, poşetlerini dolduramıyorlar ve alışveriş yapamıyorlar. Yeni yıl gelecek ve asgari ücret açıklandı, 22 bin 104 Lira oldu.

Bugün Erdoğan Ak Parti Grup Toplantısında 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz' dedi. Enflasyon, TÜİK rakamlarına göre yüzde 47, İTO'ya göre yüzde 60, ENAG'a göre de yüzde 87. Asgari ücrete gelen zam da yüzde 30 ve 22 bin 104 lira oldu. Yurttaşlarımız pazarda en fazla 2 günlük alışveriş yapabiliyorlar ve bu da en az bin 500 lira tutuyor. 130 lira yumurta. Bunu kaç kişi nasıl yiyecek?

"Erdoğan'ın kafası sadece Şam'da olmasın"

Sayın Erdoğan bize 'Popülizm yapmayın' diyor. Hangisi popülizm? Bu pazarlarda yurttaşlarımızla konuşmak, onların sıkıntılarını dinlemek ve anlatmak mı popülizm, yoksa Ankara'da parlamentoda bu pazardan haberdar olmadan konuşmak mı popülizm? Savaş, çatışma ve hamaset karın doyurmuyor. İnsanlarımız burada aç. Evlerinde götürecek içi dolu poşetler yok. Geçen yıl dörtte üçünü doldurdukları pazar çantalarının yarısını bile dolduramıyorlar. Böyle bir ortam içerisindeyiz, Sayın Erdoğan hamaset yapıyor, sadece Suriye'den bahsediyor. Bu pazarın da gündemi Suriye ama orada savaş istemiyorlar, barış istiyorlar. Suriye'de Kürtlere düşmanlık istemiyorlar, onlarla da barışsın diyorlar Erdoğan. Sadece Şam'da olmasın, Kürtlerin, Türkmenlerin, Süryanilerin, Dürzilerin, Hristiyanların yaşadığı yerlerde de olsun, sadece Suriyeliler değil, onlarla da konuşsun savaşmasın' diyor buradaki yurttaşlarımız."

CHP\'li Tanrıkulu\'dan Pazarda Asgari Ücret Tepkisi: "İnsanlarımız Burada Aç. Evlerine Götürecek İçi Dolu Poşetler Yok"
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Milletvekili, Asgari Ücret, Diyarbakır, Politika, Ekonomi, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tanrıkulu'dan Pazarda Asgari Ücret Tepkisi: 'İnsanlarımız Burada Aç. Evlerine Götürecek İçi Dolu Poşetler Yok' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:30 Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
16:21 Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel’in cevabı hayal kırıklığı yarattı Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
23:05 Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi
22:52 Vitor Pereira’dan olay yaratacak itiraf Vitor Pereira'dan olay yaratacak itiraf
22:52 İmamoğlu’ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
22:26 Rusya: ABD Mısır’da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu
22:16 Fatih Erbakan’dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah’ı Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
22:15 Herkes bu adama “Kahin“ diyor: Guardiola’nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:48 CHP’li Emir’den Meclis’te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 17:47:53. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Tanrıkulu'dan Pazarda Asgari Ücret Tepkisi: "İnsanlarımız Burada Aç. Evlerine Götürecek İçi Dolu Poşetler Yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.