CHP'li Tanrıkulu, Diyarbakır'da Gazi Köşkü'nün Yıllardır Bitmeyen Restorasyonuna Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Tanrıkulu, Diyarbakır'da Gazi Köşkü'nün Yıllardır Bitmeyen Restorasyonuna Tepki Gösterdi

10.07.2026 10:05  Güncelleme: 10:57
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Atatürk'ün kaldığı Gazi Köşkü'ndeki 3,5 yıldır süren restorasyonun tamamlanmamasına tepki göstererek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'da görev yaptığı dönemde kaldığı Gazi Köşkü'nde 3,5 yılı aşkın süren restorasyon çalışmasının tamamlanmasına tepki gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Tanrıkulu, "Gazi Köşkü, Diyarbakır'a gelen turistler bakımından ve Diyarbakırlılar bakımından önemli bir alan. 3,5yıldır Diyarbakır'ı ziyaret eden turistler buraya gelemiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığını uyarıyorum. Bir an evvel daha hızlı bir biçimde, aslına uygun bir biçimde bu onarımın bitmesi ve buranın hizmete açılması gerekiyor" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'un, Çanakkale Savaşı'nın ardından 1916 yılında 16. Kolordu Komutanı olarak görev yaptığı dönemde kaldığı ve Akkuyonlular tarafından inşa edilen Gazi Köşkü, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar görmesinin ardından restorasyon çalışması başlatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları 3,5 yıldır sürüyor. Kentin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Gazi Köşkü'ndeki restorasyonun tamamlanması tepkilere neden oldu. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kendisine iletilen şikayetlerin ardından Gazi Köşkü'ne giderek restorasyon çalışmalarını yerinde takip etti.

Gazi Köşkü'nde açıklama yapan Tanrıkulu, köşkün önemine değinerek, "Gazi Köşkü, 15. yüzyılda yapılmış bir eser. Akkoyunlu eseri olarak biliniyor. O zamandan bu zamana kadar da ayakta. Önemli bir tarihi var bu köşkün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 16.  Kolordu komutanıyken 1916 yılında tam bir yıl süreyle burada kalmış ve 16. Kolordu'yu buradan idare etmiş. Daha sonra bu köşk Salmanoğlu Köşkü olarak bilinir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmış 1937 yılında. Diyarbakır'ı ziyaret eden Atatürk'e armağan edilmiş. O zamandan bu zamana da adı Gazi Köşkü olarak bilinir" diye konuştu.

"GAZİ KÖŞKÜ, DİYARBAKIR'A GELEN TURİSTLER VE DİYARBAKIRLILAR BAKIMINDAN ÖNEMLİ"

Gazi Köşkü'nün 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördüğünü söyleyen Tanrıkulu, "Bu köşkün 6 Şubat depreminde zarar gördüğü tespiti yapıldı. Bir kayma olduğu tespiti yapıldı ve dolayısıyla da şu anda kullanılamıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarımı yapılıyor. Ancak aradan 3,5 yıl geçti depremden itibaren. 3,5 yılda alınan bir mesafe yok. Gazi Köşkü, Diyarbakır'a gelen turistler bakımından ve Diyarbakırlılar bakımından önemli bir alan. 3,5 yıldır Diyarbakır'ı ziyaret eden turistler buraya gelemiyorlar ve bu köşkü de ziyaret edemiyorlar. Köşkün bu halde olması birçok şikayete konu oldu. Bu şikayetler bana da geldi. O nedenle buradayım" ifadelerini kullandı.

"ONARIMIN 3,5 YILDIR NEDEN DEVAM ETTİĞİNİ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMAK ZORUNDA"

Tanrıkulu, restorasyon çalışmalarıyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne açıklama yapılması çağrısında bulunarak, "Diyarbakır'a gelen turistler mutlaka bu köşke uğrarlardı. Gazi Köşkü'ne uğrarlardı. Burada otururlardı ve buradan Diyarbakır'ın manzarasını, On Gözlü Köprüyü, Hevsel Bahçeleri'ni görürlerdi. Dinlenirlerdi aynı zamanda. Bu onarımın 3,5 yıldır neden devam ettiğini Vakıflar Genel Müdürü açıklamak zorunda. Neden bu kadar yavaş gidiyor, neden ödenek ayrılmıyor ve neden bir an evvel hizmete sunulmuyor? Tıpkı Keçi Burcu gibi. Keçi Burcu da buranın karşısında. Orası da kapalı. Diyarbakır'a gelen turistler hemen aşağıdaki On Gözlü Köprüyü, Gazi Köşkü'nü ve ondan sonra da Keçi Burcu'nu ziyaret ederlerdi. Önemli iki tane merkez, Gazi Köşkü ile Keçi Burcu şu an için kapalı. Ben buradan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığını uyarıyorum. Bir an evvel daha hızlı bir biçimde, aslına uygun bir biçimde bu onarımın bitmesi ve buranın hizmete açılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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