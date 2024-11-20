CHP'li Taşcıer'den Ömer Çelik'e Tepki: 'Barbarlık Esenyurt'ta' - Son Dakika
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CHP'li Taşcıer'den Ömer Çelik'e Tepki: 'Barbarlık Esenyurt'ta'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Esenyurt'ta devam eden Demokrasi Nöbeti'nde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sözlerine yanıt vererek belediye başkanının tutuklanmasını hukuksuzluk olarak nitelendirdi ve hükümete karşı durduklarını vurguladı.

20.11.2024 17:25  Güncelleme: 18:36
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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) -  CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP'nin Esenyurt'ta iktidarın kayyum politikasına karşı devam eden Demokrasi Nöbeti'nde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Bugün yapılan milletvekillerimize barbarlık ve eşkıyalıktır" sözlerine yanıt verdi. Taşcıer, "Sayın Ömer Çelik, bir barbarlık arıyorsanız, bir eşkıyalık arıyorsanız Esenyurt'a bakacaksınız. Ahmet Başkanı hukuksuz bir şekilde hapse atanlara bakacaksınız" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Bugünkü nöbete CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile İstanbul Milletvekili Engin Altay da katıldı.

"Ahmet Başkanımız FETÖ kumpaslarında olduğu gibi bir sabah baskınıyla evinden alındı ve İçişleri Bakanı'nın keyfekeder kararlarıyla hukuksuz bir şekilde yerine kayyum atanarak millet iradesine darbe yapıldı" diyen Taşcıer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin iradesine sahip çıkmak isteyen, Esenyurtluların kararına sahip çıkmak isteyen bu ülkenin seçilmiş milletvekilleri, seçilmiş meclis üyelerine hukuksuz bir şekilde belediye binasının girmesinin önüne geçtiler. Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda seçilmiş milletvekillerine ve meclis üyelerine yapılan bu hukuksuzluğun nasıl bir duygu olduğunu milletvekili arkadaşlarımız, atanmış bakana aynı duyguyu yaşattılar. Meclis'te dahi korumalarıyla gezen atanmış bakan adeta korumalarıyla milletvekillerinin üzerine yürüme hakkını kendinde bulabildi. Biz buna itiraz ediyoruz. Biz bu FETÖ taktiklerini reddediyoruz. Ne yaparsanız yapın bizi susturamayacaksınız diyoruz. AK Parti'nin sözcüsü 'Bugün yapılan milletvekillerimize barbarlık ve eşkıyalıktır' demiş. Sayın Ömer Çelik, bir barbarlık arıyorsanız, bir eşkıyalık arıyorsanız Esenyurt'a bakacaksınız. Her iki Esenyurtludan birinin oyunu alan Ahmet Başkanı hukuksuz bir şekilde hapse atanlara bakacaksınız. Meclis kürsüsünü kana bulayan milletvekillerine bakacaksınız. Siz bizi susturamazsınız, susturamayacaksınız. Adalet kazanacak. İlk seçimde tarihin çöplüğüne gömülmeye mahkumsunuz."

CHP\'li Taşcıer\'den Ömer Çelik\'e Tepki: \'Barbarlık Esenyurt\'ta\'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Taşcıer'den Ömer Çelik'e Tepki: 'Barbarlık Esenyurt'ta' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Taşcıer'den Ömer Çelik'e Tepki: 'Barbarlık Esenyurt'ta' - Son Dakika
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