CHP\'li Karasu, nakliyecilerin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, nakliyecilerin sorunlarını soru öneresiyle Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a "Nakliyecilerimizin sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bakanlığınızın kısa, orta ve uzun vadede yapmayı düşündüğü uygulamalar nelerdir? Akaryakıttaki yüksek fiyat artışları, ekonomideki sorunlar ve Schengen vizesi engelleri vb. gibi öne çıkan sorunların ortadan kaldırılması için bakanlığın yaptığı/yapacağı çalışmalar nelerdir" diye sordu.

CHP Ulaştırma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, nakliyecilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karasu, şunları kaydetti:

"Akaryakıttaki yüksek fiyat artışlarının yanı sıra maliyetleri fiyata yansıtamayan ve Avrupa'nın vize engelini aşamayan karayolu taşımacıları, sektörde büyük sıkıntı ve sorunlar yaşamaktadır. 550 bine yaklaşan karayolu ticari yük taşıma filosunda arz-talep makasının hızla açıldığına işaret eden sektör temsilcileri, araç filosunun yaklaşık yüzde 40'ının atıl duruma düştüğünü belirtmektedir.

Türkiye Nakliyeciler Derneği (TND) 'Yüksek enflasyonla gelen bu maliyet artışları karşısında başta lojistik firmaları ve TIR sahipleri olmak üzere ciddi bir sıkıntılar yaşıyoruz. Genel anlamda ticarette daralma var. İş hacmindeki daralmaya paralel neredeyse 10 kamyondan 4'ünün atıl durumda olduğunu söyleyebiliriz. Hatta tabiri caiz ise kontak kapatma düşüncesine kadar gelen firmalar var. Evde oturduğunda araç maliyeti daha az olduğu için sefere çıkmayan araç sahipleri var' açıklamasını yapmıştır.

Türkiye'nin AB'ye, AB'nin Türkiye ile Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'ya ihracatını karayoluyla taşıyan uluslararası taşımacılık sektörü, vize sürecinde zorluklar ve zaman kayıpları yaşamakta, bu durum ticari malların hareketini kısıtlamaktadır. Tüm Avrupa sürücü eksikliği ile mücadele ederken, Shengen ülke misyonlarının yeni sürücülerin vize başvurularına red verdikleri, yılların sürücülerine ise Shengen vize kurallarına aykırı olarak ya kısa süreli vize verdiği ya da ret verdiği belirtilmektedir."

"NAKLİYECİLERİMİZİN SORUNLARININ ORTADAN KALDIRILMASINA YÖNELİK BAKANLIĞINIZIN YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ UYGULAMALAR NELERDİR?"

Karasu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a şu soruları yöneltti:

"-Nakliyecilerimizin sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bakanlığınızın kısa, orta ve uzun vadede yapmayı düşündüğü uygulamalar nelerdir?

-Akaryakıttaki yüksek fiyat artışları, ekonomideki sorunlar ve Schengen vizesi engelleri vb. gibi öne çıkan sorunların ortadan kaldırılması için bakanlığın yaptığı/yapacağı çalışmalar nelerdir?

-Rekabetin oldukça çetin olduğu bu sektörde yabancı plakalı araçların geri dönüş yükü olarak düşük rakamlara ürün taşıdığı, bazılarının da iç yükleme yaparak yurtiçi pazarda da faaliyet gösterdiğine yönelik iddialar doğru mudur? Bu konuda bakanlığınızın son bir yılda yaptığı denetim sayısı ve sonuçları nelerdir?

-Türk sürücülere "acil ve öncelikli" olarak vize alabilmesi için bakanlık olarak yaptığınız, yapacağınız bir çalışma var mıdır?

-Nakliye firma ve şoförlerin talepleri doğrultusunda, araç kredileri kullanma fırsatları konusunda yaptığınız/yapacağınız çalışmalar nelerdir?

-2002-2024 tarihleri arasına bürokratik vd. engeller sebebiyle ihraç malları taşıyan nakliyecilerimizin yaşadığı maddi kayıpları yıllık olarak açıklar mısınız?"