CHP'li Veli Ağbaba ve Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'ni Ziyaret Edecek

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte yarın Silivri'deki Marmara Cezaevinde bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edeceklerini bildirdi.
Ağbaba sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız. Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza Akpolat ve Ahmet Özer'i ziyaret edeceğiz."
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