CHP'li Yücel'den Bakan Tekin'e: "Ne Zamandan Beri MEB Müfettişlerinin Görevi Cumhurbaşkanı Sevgisini Ölçmek Oldu?"

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Tevfik Fikret Okulları'nda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin bazı öğrencilere din dersi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sorular yönelttiği iddialarına ilişkin "Ne zamandan beri Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin görevi Cumhurbaşkanı sevgisini ölçmek oldu? Müfettişler ne zamandan beri 'Din deyince ne anlıyorsun?' gibi soyut ve sübjektif soruları sorar oldu? Hiçbir eleştiriye tahammülü olmayan, tarikat ve cemaatlerle iş birliğini Meclis kürsüsünden ilan etmekte hiçbir sakınca görmeyen, akademik, bilimsel, laik eğitim denince tüyleri diken diken olan Yusuf Tekin'den bu iddialarla ilgili olarak ivedilikle bir açıklama bekliyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin İzmir Tevfik Fikret Okulları'nda öğrencilere yönelttiği sorulara tepki gösterdi. Öğrencilerin yaşlarının 9'a kadar düştüğünü, yapılan görüşmede öğrencilere din dersi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sorular sorulduğunu belirten Yücel, "Çocuk psikolojisini mi anlatalım, küçücük çocukların arkadaşlarını, öğretmenlerini hatta ailelerini ispiyonlamaya iten, pedagojiden zerre nasibini almamış bu yaklaşımın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini mi söyleyelim, laik bir ülkede dinin, okulun içine hem de bakanlık müfettişleri eliyle sokulmasının bu ülkeyi nereye götüreceğini mi söyleyelim? Bir de 9 yaşındaki çocuklardan ifadelerin altına imza almışlar. 9 yaşındaki bir çocuk, attığı imzayla hangi sorumluluğu üstlenmiş oluyor?" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hiçbir açıklama yapılmamasına tepki gösteren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yusuf Tekin'in derdinin eğitim olmadığını zaten şimdiye kadarki icraatlarından biliyoruz. Şimdi ise hukuk bilmezliği de bu talimatı ile kanıtlandı. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin görevi, eğitimin nitel ve nicel eksiklikleri tespit etmek değil midir? Ne zamandan beri Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin görevi cumhurbaşkanı sevgisini ölçmek oldu? Müfettişler ne zamandan beri 'Din deyince ne anlıyorsun?' gibi soyut ve sübjektif soruları sorar oldu? Hiçbir eleştiriye tahammülü olmayan, tarikat ve cemaatlerle iş birliğini Meclis kürsüsünden ilan etmekte hiçbir sakınca görmeyen, akademik, bilimsel, laik eğitim denince tüyleri diken diken olan Yusuf Tekin'den bu iddialarla ilgili olarak ivedilikle bir açıklama bekliyoruz."