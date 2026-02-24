CHP'li Yücel'den Bakan Tekin'e: "Ne Zamandan Beri MEB Müfettişlerinin Görevi Cumhurbaşkanı Sevgisini Ölçmek Oldu?" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Yücel'den Bakan Tekin'e: "Ne Zamandan Beri MEB Müfettişlerinin Görevi Cumhurbaşkanı Sevgisini Ölçmek Oldu?"

24.02.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Tevfik Fikret Okulları’nda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin bazı öğrencilere din dersi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sorular yönelttiği iddialarına ilişkin "Ne zamandan beri Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin görevi Cumhurbaşkanı sevgisini ölçmek oldu? Müfettişler ne zamandan beri 'Din deyince ne anlıyorsun?' gibi soyut ve sübjektif soruları sorar oldu? Hiçbir eleştiriye tahammülü olmayan, tarikat ve cemaatlerle iş birliğini Meclis kürsüsünden ilan etmekte hiçbir sakınca görmeyen, akademik, bilimsel, laik eğitim denince tüyleri diken diken olan Yusuf Tekin’den bu iddialarla ilgili olarak ivedilikle bir açıklama bekliyoruz" dedi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Tevfik Fikret Okulları'nda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin bazı öğrencilere din dersi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sorular yönelttiği iddialarına ilişkin "Ne zamandan beri Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin görevi Cumhurbaşkanı sevgisini ölçmek oldu? Müfettişler ne zamandan beri 'Din deyince ne anlıyorsun?' gibi soyut ve sübjektif soruları sorar oldu? Hiçbir eleştiriye tahammülü olmayan, tarikat ve cemaatlerle iş birliğini Meclis kürsüsünden ilan etmekte hiçbir sakınca görmeyen, akademik, bilimsel, laik eğitim denince tüyleri diken diken olan Yusuf Tekin'den bu iddialarla ilgili olarak ivedilikle bir açıklama bekliyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin İzmir Tevfik Fikret Okulları'nda öğrencilere yönelttiği sorulara tepki gösterdi. Öğrencilerin yaşlarının 9'a kadar düştüğünü, yapılan görüşmede öğrencilere din dersi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sorular sorulduğunu belirten Yücel, "Çocuk psikolojisini mi anlatalım, küçücük çocukların arkadaşlarını, öğretmenlerini hatta ailelerini ispiyonlamaya iten, pedagojiden zerre nasibini almamış bu yaklaşımın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini mi söyleyelim, laik bir ülkede dinin, okulun içine hem de bakanlık müfettişleri eliyle sokulmasının bu ülkeyi nereye götüreceğini mi söyleyelim? Bir de 9 yaşındaki çocuklardan ifadelerin altına imza almışlar. 9 yaşındaki bir çocuk, attığı imzayla hangi sorumluluğu üstlenmiş oluyor?" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hiçbir açıklama yapılmamasına tepki gösteren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yusuf Tekin'in derdinin eğitim olmadığını zaten şimdiye kadarki icraatlarından biliyoruz. Şimdi ise hukuk bilmezliği de bu talimatı ile kanıtlandı. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin görevi, eğitimin nitel ve nicel eksiklikleri tespit etmek değil midir? Ne zamandan beri Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin görevi cumhurbaşkanı sevgisini ölçmek oldu? Müfettişler ne zamandan beri 'Din deyince ne anlıyorsun?' gibi soyut ve sübjektif soruları sorar oldu? Hiçbir eleştiriye tahammülü olmayan, tarikat ve cemaatlerle iş birliğini Meclis kürsüsünden ilan etmekte hiçbir sakınca görmeyen, akademik, bilimsel, laik eğitim denince tüyleri diken diken olan Yusuf Tekin'den bu iddialarla ilgili olarak ivedilikle bir açıklama bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Tevfik Fikret, Milletvekili, Yusuf Tekin, Deniz Yücel, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Yücel'den Bakan Tekin'e: 'Ne Zamandan Beri MEB Müfettişlerinin Görevi Cumhurbaşkanı Sevgisini Ölçmek Oldu?' - Son Dakika

7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:36:57. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Yücel'den Bakan Tekin'e: "Ne Zamandan Beri MEB Müfettişlerinin Görevi Cumhurbaşkanı Sevgisini Ölçmek Oldu?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.