Gökan Zeybek'ten Akçakoca Tepkisi: "Ak Parti, Milletimizin Verdiği Yetkiyi Etkisiz Hale Getiriyor"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Düzce Akçakoca Belediyesi'nde yaşanan sürece tepki gösterdi. Zeybek, seçilmiş belediye başkanlarının kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan tutuklanıp görevden uzaklaştırıldığını belirterek, " AK Parti, milletimizin verdiği yetkiyi etkisiz hale getiriyor" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde AK Partili Meclis Üyesi Alev Ünal, belediye başkan vekili oldu. Karara tepki gösteren Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de yerel seçimlerde kazandığımız Düzce Akçakoca Belediyesi'ne çöktünüz! Milletin kararı ancak onayınızdan sonra mı geçerli oluyor? Seçilmiş olmak kaybettiğinizde anlamını mı yitiriyor? Belediye meclisinde çoğunlukta olduğumuz yerlerde kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan CHP'li belediye başkanı olduğu için tutukla, arkasına görevden uzaklaştır, sonra da türlü baskılarla oylama yaparak başkan vekili seç. İktidarın Türkiye'ye armağan ettiği yeni yerel yönetim anlayışı bu. AK Parti milletimizin verdiği yetkiyi etkisiz hale getiriyor! Tehlikeli bir anlayış adım adım normalleştirilmeye çalışılıyor. Unutmayın halk büyüktür."