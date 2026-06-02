Gökan Zeybek'ten Akçakoca Tepkisi: "Ak Parti, Milletimizin Verdiği Yetkiyi Etkisiz Hale Getiriyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökan Zeybek'ten Akçakoca Tepkisi: "Ak Parti, Milletimizin Verdiği Yetkiyi Etkisiz Hale Getiriyor"

02.06.2026 00:24  Güncelleme: 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Düzce Akçakoca Belediyesi'nde seçilmiş başkanın tutuklanarak görevden alınmasına ve yerine AK Partili vekil seçilmesine tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Düzce Akçakoca Belediyesi'nde yaşanan sürece tepki gösterdi. Zeybek, seçilmiş belediye başkanlarının kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan tutuklanıp görevden uzaklaştırıldığını belirterek, " AK Parti, milletimizin verdiği yetkiyi etkisiz hale getiriyor" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde AK Partili Meclis Üyesi Alev Ünal, belediye başkan vekili oldu. Karara tepki gösteren Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de yerel seçimlerde kazandığımız Düzce Akçakoca Belediyesi'ne çöktünüz! Milletin kararı ancak onayınızdan sonra mı geçerli oluyor? Seçilmiş olmak kaybettiğinizde anlamını mı yitiriyor? Belediye meclisinde çoğunlukta olduğumuz yerlerde kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan CHP'li belediye başkanı olduğu için tutukla, arkasına görevden uzaklaştır, sonra da türlü baskılarla oylama yaparak başkan vekili seç. İktidarın Türkiye'ye armağan ettiği yeni yerel yönetim anlayışı bu. AK Parti milletimizin verdiği yetkiyi etkisiz hale getiriyor! Tehlikeli bir anlayış adım adım normalleştirilmeye çalışılıyor. Unutmayın halk büyüktür."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Gökan Zeybek, İstanbul, AK Parti, Akçakoca, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökan Zeybek'ten Akçakoca Tepkisi: 'Ak Parti, Milletimizin Verdiği Yetkiyi Etkisiz Hale Getiriyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

00:52
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı’nı açacak anlaşmaya varabiliriz
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz
23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 01:46:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Gökan Zeybek'ten Akçakoca Tepkisi: "Ak Parti, Milletimizin Verdiği Yetkiyi Etkisiz Hale Getiriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.