CHP lideri Kılıçdaroğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Uzun\'u genel merkezde kabul etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Uzun'u genel merkezde kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel merkezinde İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'u kabul etti. CHP'nin sosyal medya açıklamasında, Uzun'un partinin köklü değerlerini benimsediği ve hak, hukuk ve adalet mücadelesine uzun yıllardır emek verdiği belirtildi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'u kabul etti.
CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü değerlerini benimseyen ve partimizin hak, hukuk ve adalet mücadelesine uzun yıllardır kararlılıkla emek veren Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'u, Genel Merkezimizde kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA
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