CHP lideri Kılıçdaroğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Uzun\'u genel merkezde kabul etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'u kabul etti.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü değerlerini benimseyen ve partimizin hak, hukuk ve adalet mücadelesine uzun yıllardır kararlılıkla emek veren Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'u, Genel Merkezimizde kabul etti" denildi.