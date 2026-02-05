Özgür Özel Depremzedeleri Ziyaret Etti

(ADIYAMAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da deprem şehitliğini ziyaret ederek hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı. Konteyner kentte depremzedelerle buluşan Özel, kiracıların barınma sorununun hala çözülemediğini vurguladı.

CHP lideri Özel, Adıyaman'da Karapınar Mezarlığı Deprem Şehitliği'ni ziyaret ederek 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Özel, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan K-12 Konteyner Kent'te depremzedelerle bir araya geldi.

Mezarlıkta yakınının kabrini ziyaret eden bir depremzede, afetin ardından yaşadıklarını anlatarak yardım alamadıklarını söyledi. Depremzede, üç gün boyunca enkaz altında kalan yakınlarına ulaşamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Telefonlar kesikti zaten, hiçbir şekilde yardım edilmedi. Ancak sosyal medya aracılığıyla... Yani herkes şahittir ki biz defalarca valiliğe gittik, adres beyanında bulunduk ama sıra nedense hiçbir şekilde gelmedi. TRT'nin kamerası bizim enkazın dibindeydi. Gittim, yalvardım, yakardım. 'Eğer senin kameran bu kadar önemliyse, getir bizim enkazın üstüne' dedim ama TRT için önemli değildi. Kurtarılan canları çektiler, enkazın altındakileri boş verdiler. Ses verenlere bile kulak asmadılar."

Üç gün boyunca gelen yardımlar Altınşehir'in önünde durduruldu, gönderilmedi. Hiçbir şekilde yardım gönderilmedi. Biz defalarca yardım çığlıklarında bulunduk ama hiçbir şekilde sesimizi duyuramadık. Herkes şahit. Birisi çıkıp da demesin ki bize yardım gönderildi, bize şu yapıldı, bu yapıldı. Hiçbir şekilde. Benim yeğenim Berfin burada yatıyor. Günlerce sadece sesini duyuyorduk ama günler sonra soğuktan öldü. Çıktığı zaman bile vücudu morarmamıştı, şişmemişti. Donarak oldu."

Konteyner kentte bir aileye misafir olan Özel, ardından yurttaşların yaşadığı sorunları dinledi. Depremzedeler, aradan geçen üç yıla rağmen barınma, kira ve hak sahipliği konusunda ciddi mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Bir depremzede, konteyner kentte üç yıldır yaşadıklarını ifade ederek, "Kiracıyız diye ev verilmedi. Şimdi kira fiyatları çok yüksek, depozito isteniyor. Bunları karşılayacak gücümüz yok" diye konuştu.

Depremzedeler, İndere'de boş konutlar bulunmasına rağmen kendilerine verilmediğini savunarak, özellikle kiracıların göz ardı edildiğini dile getirdi. Bir vatandaş, "Ev sahibi olanlara çıktı ama bizim gibi mağdur insanlara çıkmadı. Biz çok mağduruz. Çocuklarım okuyor, çok zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

Özel: Devletin de çok ucuza, 2-3 yıl kira almadan kiralık ev sağlaması lazım

Yurttaşların taleplerini dinleyen Özel, deprem bölgesinde en büyük problemin kiracıların barınma sorunu olduğunu vurguladı. Hak sahibi olanların konutlarına yerleştiğini belirten Özel, şunları söyledi:

"Osmaniye'den, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten buraya geldim. Yarın da Malatya'ya gideceğim. Her yerde konteyner kentlere gidiyorum. Asıl problem şu: Hak sahibi olanlar aldılar, gittiler. Zaten evleri vardı. Kiracıların evi yoktu. Şimdi evleri yıkıldı, kira verecek halleri de kalmadı. İndere'de yukarıda boş bir sürü yer var. Siz de haklı olarak diyorsunuz ki burası kiracılara verilsin. Ayrıca devletin de çok ucuza, 2-3 yıl kira almadan kiralık ev sağlaması lazım."

Kiraların yüksek olmasından yakınan bir yurttaş, "En ucuzu bile depremde hasar almış evler, 15 binin altında değil. Yeni yapılar 20–30 binin altında yok. Ben çocuğumu üniversiteye mi göndereyim, diğer iki çocuğumu liseye mi göndereyim?" diye konuştu.