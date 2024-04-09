CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Kabristan Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Kabristan Ziyareti Yaptı

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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı öncesinde memleketi Manisa'da kabristanı ziyaret etti. Özel, aile büyüklerinin ve parti üyelerinin kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Ayrıca, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin kabrini de ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından Manisa'ya hizmet etmek için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirtti.

09.04.2024 18:43  Güncelleme: 19:51
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı öncesinde memleketi Manisa'da kabristanı ziyaret etti.

Özel, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'nda dedesi Agah Menemenlioğlu, anneannesi Sadriye Menemenlioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in babası Ahmet Zeyrek ile 12 Eylül öncesi öldürülen eczacı meslektaşları Neşe Gülersoy ve Mete Erdem'in kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Özel ayrıca, "Manisa Tarzanı" diye bilinen Ahmet Bedevi'nin kabrini de ziyaret etti.

"BİZ MANİSA'NIN EVLADIYIZ"

Özel, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Malum ses tellemizden ve gözlerimizden geçirdiğimiz bekleyen operasyonlardan sonra bu bir haftalık tatil dinlenmeye de vesile olacak. Tabii Arefe günü Manisamızda örfümüze, ananemizde, inancımızda olduğu gibi kabristan ziyaretlerini yapıyoruz. Bugün bu kenti borçlu olduğumuz Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'yi ziyaretle başladık. İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kardeşim ve CHP'den siyaset arkadaşlarımızla birlikte hem ailelerimizi; aile büyüklerimizi ziyaret ettik. Hem partimizin kurucu il başkanlarını, il başkanlarını görevi başında şehit edilen Neşe Gülersoy'u, Mete Erdem'i ziyaret ettik. Şimdi aynı tarihlerde MHP'nin görevi başındayken şehit edilen eczacı meslektaşım Cemil Çöllü'yü de ziyaret edeceğiz. Onun kabrine doğru gidiyoruz. Daha önce de hep söyledik; biz Manisa'nın evlatlarıyız. Ailemiz belli, soyumuz belli, evimiz belli. Mezarımızın yeri dahi belli. Bayramda da her bayram ziyareti yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de Manisamıza, özellikle büyükşehir belediye başkanımız ve onunla birlikte seçilen 15 belediye başkanımız, Manisa ve ilçelerine adilane Manisa kimliğine uygun olarak siyasi ayrım yapmaksızın hizmet edecekler. Biz de elimizden gelen her desteği kendilerine sağlayacağız."

CHP Genel Başkanı Özel'e kabristan ziyaretine kardeşi Barış Özel'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve partililer de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa\'da Kabristan Ziyareti Yaptı
Kaynak: ANKA

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