CHP Lideri Özel, Kilis'te... Özel: "Bir An Önce Esad ile Gerekli Temaslar Sağlanmalı"

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Haber: İleyda ÖZMEN Kamera: Dursun ALKAYA

(KİLİS) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin olarak Kilis'ten yaptığı açıklamada, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı. Ailelerin öncüleri gidip, kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduklarını görmeli ve orası hızla abat edilip, orada iş, AŞ olup bu insanlar da memleketlerine dönmelidir. Biz hem Türkiye'de hem de dünyada barışı savunuyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa, onun emanetine sahip çıkıyoruz. Yurtta barış, cihanda barış diyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'teki programı kapsamında gerçekleştirilen Halk Buluşmasında yaptığı konuşmada Suriye'deki siyasi gelişmelere ilişkin konuştu. Özel, "Bir Kilisliye iki tane mülteci yükü verilmiş. Kilis, 100 binlik nüfusu, 300 bine çıkarılmış bir kent. Ali Yerlikaya geçen gün yaptığı bir açıklamada Suriyeli sayısında ciddi bir azalma olduğunu, 114 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü söylüyor. 150 bin Suriyeli'nin ise adresinde bulunamadıklarını ifade ediyor. Kanaatimiz, 'Avrupa'ya gitmişlerdir' diyor. Suriyelilerin kaydını bile tutmayan, devlet ciddiyetine de uymayan bir işin içinde oldukları belli. Ama Emekli Kafe'de televizyonlar, gazeteler, canlı yayınlar var. Emekliler, 'biz Kilis'ten giden hiç Suriyeli görmüyoruz' diyor. Gelen var, giden yok. Evinde aranıp da bulunamayan yok. Ama şöyle bir şey görüyoruz. Bizimkiler işsizken, işte onlar çalışıyor. Bizim sıkıntımız büyükken, sosyal yardımları onlar alıyor. Hatta bir emeklimize söz verdim, 34 yıl vergi dairesinde para toplamış devlet için. Emekli olmuş, 19 bin TL maaş bağlanmış. Gözüne çok pahalı bir iğne oluyormuş, yoksa kör olacak. İğnenin iki bin lirasını her ay maaşından kesiyorlar. Aynı ilaç Suriyeliye bedava. Bizim çocuklara çocuk bezi parayla, onların çocuklarına bedava. İlaç bize yüzde 10-20 kesintiyle, onlara yüzde sıfır kesintiyle. Öyle olunca da artık biz bir kez daha buradan seslenmek istiyoruz" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye bir karış toprağını vermeyen, kimsenin de toprağında gözü olmayan bir ülkedir"

"Karşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. O 'Komşunun iç işlerine karışma. Komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol. Komşudaki devlet dışı unsurları değil, komşuyu yöneten hükümeti muhatap al' diyor. Bu iktidar 2010'un başlarında, 'Emevi Camisi'ne gidip namaz kılarız' diyordu. Bu ne demek, Suriye'yi işgal ederiz, ele geçiririz demek. ya da şunun doğusunda bununla gezeceğim, bunun batısında şununla gezeceğim... Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan, iç savaşı kışkırtan, devlet dışı unsurları hiç utanmadan sıkılmadan Kuva-yi Milliye'ye benzetip oradaki Özgür Suriye Ordusunu. Orada bir iç savaşı körükleyip, buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu. Şimdi kendileri ağzında bir şeyler yuvarlıyorlar ama sosyal medyada trolleri yok 'Fetih Hareketi', yok 'Türkiye toprak kazanıyor' diyor. Türkiye komşusuyla iyi geçinmesi gereken, Atatürk'ün vasiyetidir. Komşusunun toprak bütünlüğüne saygısı olması gereken ve Türkiye bir karış toprağını vermeyen, kimsenin de toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Böyle gördük, böyle savunmaya da devam edeceğiz.

"Yurtta barış, cihanda barış diyoruz"

Mehmetçik yıllardır orada çeşitli harekatlarda görev yapıyor. Şehitlerimiz oluyor, içimiz yanıyor. Mehmetçik'in sonuna kadar arkasındayız. Ne ihtiyacı varsa görülsün. Zaman zaman çok zor durumlarda kalıyorlar. Ama savaşı değil, barışı, bir ülkenin parçalanmasını değil, o ülkenin toprak bütünlüğünü savunmak hepimizin menfaatinedir. Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı. Ailelerin öncüleri gidip, kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduklarını görmeli ve orası hızla abat edilip, orada iş, AŞ olup bu insanlar da memleketlerine dönmelidir. Biz hem Türkiye'de hem de dünyada barışı savunuyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa, onun emanetine sahip çıkıyoruz. Yurtta barış, cihanda barış diyoruz."

(SÜRECEK)