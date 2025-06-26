Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Avrupa Parlamentosu Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu (EFA) Başkan Yardımcısı Sergey Lagodinsky, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) Başkanı Iratxe Garcia Perez ile bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › CHP Lideri Özgür Özel Brüksel'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?