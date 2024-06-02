CHP Lideri Özgür Özel, Çay Fiyatını Eleştirdi - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, Çay Fiyatını Eleştirdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de düzenlenen 'Çay Mitingi'nde yaptığı konuşmada, çay fiyatını açıklamayan Tarım Bakanı ve hükümetin başkanını eleştirerek, 'Çayı niye tweet atarak fiyat açıklıyorsunuz?' dedi.

02.06.2024 15:10
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(RİZE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Rize'de düzenlenen "Çay Mitingi"nde yaptığı konuşmada, "Çay fiyatını açıklamayan bir Tarım Bakanı, çay fiyatını açıklamayan hükümetin başkanı, Cumhurbaşkanı olur mu? Çayı niye tweet atarak fiyat açıklıyorsunuz" diye sordu.

CHP tarafından Rize'de "Çay Mitingi" düzenlendi. Mitingde konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, eskiden tütün fiyatlarının memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde açıklandığını, eğer üreticiler fiyatı beğenirlerse kasketlerini havaya, beğenmezlerse yere attıklarını, gazetelerin de tütün fiyatı ile ilgili haberlerini böyle yaptıklarını anlattı.

Bu yıl açıklanan 17 liralık çay alım fiyatının tweet atılarak açıklandığına işaret eden Özel, şöyle konuştu:

"Kim açıklar çay fiyatını? Bakanlar açıklar, başbakan açıklar. Şimdi bakan yok, başbakan yok. Hükümetin başı gelir açıklar. Senelerce tütün fiyatı memleketim Manisa'da Akhisar'da açıklandı. Üretici fiyatı beğenirse kasketi havaya atardı, gazeteler yazardı, fiyat güzel kasket havada. Fiyat beğenilmezse kasketi alırdı yere çalardı. Tütün fiyatı kötü, kasketler yerde... Şimdi hadi bakalım gelin açıklayın. Ortada kimse yok. Çay fiyatını açıklamayan bir Tarım Bakanı, çay fiyatını açıklamayan hükümetin başkanı, Cumhurbaşkanı olur mu? Çayı niye tweet atarak fiyat açıklıyorsunuz? Gelin Rize'linin gözüne bakın. 17 lirayı söyleyin bakalım kasketler nasıl yere çalınıyor. Yazıklar olsun."

(SÜRECEK)

CHP Lideri Özgür Özel, Çay Fiyatını Eleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel, Çay Fiyatını Eleştirdi - Son Dakika

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