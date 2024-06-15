CHP Lideri Özgür Özel, Önceki Genel Başkanlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, Önceki Genel Başkanlarla Bir Araya Geldi

CHP lideri Özgür Özel, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi. Daha sonra, Özgür Özel ve önceki genel başkanlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Özgün Göl'ün düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

15.06.2024 22:22
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(İSTANBUL) - CHP lideri Özgür Özel, önceki genel başkanlar; Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar; Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi. CHP lideri Özel ve önceki genel başkanlar daha sonra, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 28. Dönem İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ile Özgün Göl'ün düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel, Önceki Genel Başkanlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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