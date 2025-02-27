CHP Lideri Özgür Özel: Saray Rejimi Korku Düzeniyle Sindirmeye Çalışıyor - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel: Saray Rejimi Korku Düzeniyle Sindirmeye Çalışıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, yapılanların korku düzeninin bir parçası olduğunu belirterek, partilerinin bu duruma boyun eğmeyeceğini vurguladı.

27.02.2025 09:23  Güncelleme: 09:56
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(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Herkes bilsin ki, saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sabah saatlerinde "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Özel'in açıklaması şöyle:

"31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından seçilmiş belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonlar, milletin gözünden düşerek 20 yıl sonra elindeki yerel iktidarı kaybeden bir siyasi parti ve onun yöneticilerinin 22 yıllık merkezi iktidarlarını da ilk seçimde kaybedeceklerini bilmelerinin telaşındandır. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in sabahın köründe gözaltına alınması, intikam aparatına dönüştürdüğünüz yargı eliyle milletin oyuyla, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmekten başka bir şey değildir. Herkes bilsin ki, saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız.

Gücünü milletimizin iradesinden ve ilk Kurultayımız olan Sivas Kongresi'ndeki delegelerimizin kararlılığından alan partimiz ve tüm üyelerimiz bu korku düzenine, bu Saray rejimine boyun eğmeyecek, 86 milyon yurttaşımızın tamamı için ifade özgürlüğünü, demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti getirene kadar gece gündüz çalışacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel: Saray Rejimi Korku Düzeniyle Sindirmeye Çalışıyor - Son Dakika

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