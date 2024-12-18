CHP Lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Ahmet Özer ve Gezi Tutuklularını Ziyaret Edecek - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Ahmet Özer ve Gezi Tutuklularını Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri Cezaevi'nde kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Gezi tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ile Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret edecek.

18.12.2024 11:40  Güncelleme: 12:54
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri Cezaevi'nde yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gezi tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i, Gezi tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek. Özel'e ziyarette Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan eşlik edecek.

İlk ziyaretini 29 Kasım'da gerçekleştiren Özel, Ahmet Özer'i ikinci kez ziyaret edecek. CHP Lideri Özel, Gezi tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yla ise genel başkan seçildikten sonra ilk kez görüşecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Ahmet Özer ve Gezi Tutuklularını Ziyaret Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Ahmet Özer ve Gezi Tutuklularını Ziyaret Edecek - Son Dakika
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