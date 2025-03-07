CHP Lideri Özgür Özel ve İmamoğlu, Hırka-i Şerif'te Cuma Namazı Kıldı

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hırka-i Şerif Camii'nde birlikte cuma namazı kıldı. Namazın ardından ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Fatih'te bulunan, Hz. Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye ettiği Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. Cuma namazını da aynı camide kılan ikili, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, "Hırka-i Şerif'e sahip çıkan aileyi ziyaret etmek istiyordum. Ekrem Başkan ile de cumayı birlikte kılalım dediğimizde ikisini aynı gün aynı yerde mümkün kılan bir planlama yapmış. Hem Hırka-i Şerif'i ziyaret ettik. Şu andan itibaren ziyarete açıldı. Kadir Gecesi'ne kadar devam edecek. Aileyle sohbet ettik. Çok güzel. Böyle yoğunluğun ve hayatın üzerimize yüklediği streslerden arındığımız bir yarım saat, 45 dakika, sonra da birlikte cuma namazını kılabildik" dedi.

"Umarım bu zeka yoksunu tavır ve davranışlardan vazgeçerler"

İmamoğlu da yemek eleştirmeni Vedat Milor'a Kent Lokantaları üzerinden Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan örtülü reklam soruşturması sorusuna yönelik şunları söyledi:

"Kent Lokantamıza gelip, oradaki süreci bizim bir çalışma arkadaşımızla, bir yöneticimizle ziyaret edip burada nasıl bir hizmet veriliyoru anlayıp buna dönük övgü cümlelerini söylemiş bir insana karşı, zamanında Kent Lokantaları'nı küçümseyen, sonra da bunları kötüleyen aklın, şimdi bunu övenlere ceza verme konusunda bir karar alma basiretsizliğini gösteren o kişilere de Allah akıl versin diye dua ettim. Umarım kabul olur. Umarım bu zeka yoksunu tavır ve davranışlardan vazgeçerler, saldırılardan vazgeçerler. Bunu yaptıkça kendilerine zarar veriyorlar. O beni hiç ilgilendirmiyor ama milletimizin yaşamına, huzuruna, geleceğine dair umutlarına büyük bir tahribat bırakıyorlar. Çünkü sonuçta bugünün iktidarı, yöneticisi bunlar. Ekonomiyi itibarsızlaştırıyorlar. İş hayatını itibarsızlaştırıyorlar. İnsanlar başı öne eğik geziyor. Allah akıl versin. Umarım memleketimiz için bu Ramazan ayında duamızla en hayırlı günleri hep birlikte yakalarız."

"Ben Abdulkadir Selvi'yi okumayı bırakalı yıllar oldu"

İmamoğlu, açıklama sırasında bir yurttaşın yanına gelerek Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısını hatırlatması üzerine "Öyle bir şey olur mu? Abdulkadir Selvi'yi okuyor musun hala? Ben onu okumayı bırakalı yıllar oldu. Sana da tavsiye ederim. Allah ona akıl versin" dedi.