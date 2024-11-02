CHP'liler Esenyurt'ta Kayyum Atamasını Protesto Etti - Son Dakika
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CHP'liler Esenyurt'ta Kayyum Atamasını Protesto Etti

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Esenyurt'ta CHP'liler, gözaltına alınıp tutuklanan belediye başkanlarının yerine atanan kayyumu protesto etmek için toplandı. 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları atan kalabalığa polis müdahale etti ve arbede yaşandı.

02.11.2024 13:06  Güncelleme: 13:14
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(İSTANBUL) - Esenyurtlu seçmenin yüzde 49 oyunu alarak 31 Mart'ta başkan seçilen ancak önceki gün bir polis operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan ve yerine kayyum atanan Prof. Dr. Ahmet Özer için bugün CHP'liler bir açıklama yapmak istedi. Ellerinde Türk bayrakları, sırtlarında CHP önlükleriyle "Hak, Hukuk, Adalet" diye slogan atan CHP'lilere polis engel olmaya çalıştı. Arbede yaşandı.

31 Mart seçimlerinde yaklaşık 228 bin Esenyurtlunun oyunu olarak CHP listelerinden belediye başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer, Çarşamba sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, gece yarısı da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Terör örgütü üyeliği suçlaması yöneltilen Özer'in yerine, bir gecede Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na atanan Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı.

CHP lideri Özgür Özel, perşembe günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı aralarında DEP Parti, TİP, Sol Parti'nin de bulunduğu çok sayıda parti ve sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen miting düzenlenmiş, iktidarın kayyum politikası kınanmıştı.

"Hak, Hukuk, adalet"

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı, ilçe kadın ve gençlik kolları, ilçe başkan yardımcıları, mahalle başkanları, meclis üyelerinden oluşan CHP'liler bugün belediyeye kayyum atanmasını protesto etmek istedi. Marmara Park AVM önünde toplanan ve "Hak, Hukuk, Adalet", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" diye slogan atan CHP'liler, parti önlükleri ve Türk bayraklarıyla yürümek, açıklama yapmak istedi. Ancak karşılarına polis çıktı. Arbede yaşandı. CHP'lilerin iktidarın kayyum politikasına yönelik eylemi ve polisin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'liler Esenyurt'ta Kayyum Atamasını Protesto Etti - Son Dakika

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